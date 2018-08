Sébastien Pocognoli voelt zich prima bij het Standard van Preud'homme: "Kom met meer plezier werken" Stijn Joris

24 augustus 2018

17u47 0 Jupiler Pro League Sébastien Pocognoli is nog steeds de kapitein van Standard, maar de linksachter speelt intussen al eventjes niet meer elke wedstrijd. Een ongewone situatie, maar 'Poco' maakt er geen probleem van. De 31-jarige Luikenaar zit nog steeds goed in zijn vel bij zijn Standard.

Aan 50 procent zit hij. De eerste twee duels tegen Gent en Waasland-Beveren moest hij vanop de bank toekijken. Tegen Cercle en Lokeren speelde hij 90 minuten. De balans is gelijk. Zowel met als zonder Pocognoli pakte Standard 4 op 6. "Het is te vroeg op het seizoen om al conclusies te trekken", zegt hij zelf. "Fysiek voel ik me echt goed. We hebben een uitstekende voorbereiding meegemaakt en dat werpt in mijn geval zeker zijn vruchten af. Ik heb het gevoel dat we daar ook de komende maanden nog profijt uit zullen halen. Als alles goed gaat, spelen we dit seizoen ongeveer 60 wedstrijden. Ik ga er alles aan doen om er daar zoveel mogelijk van te spelen. Dat is altijd al zo geweest. Ik concentreer me alleen net iets meer op mijn job als speler. Dat was vorig seizoen misschien wat minder het geval omwille van een reden waar ik niet dieper op in ga."

Sá Pinto ging en Preud'homme kwam. Pocognoli stelde in de kleedkamer niet meteen veel verandering vast, maar heeft het zelf meer naar zijn zin. "De sfeer in de groep is net zo goed als vorig jaar. Persoonlijk kom ik met meer plezier werken. De ambiance is even goed, maar nu staat daar een andere visie en een project op lange termijn tegenover. Dat is een wezenlijk verschil."

Zaterdag neemt Standard het thuis tegen STVV op. Sinds de eeuwwisseling wisten de Rouches slechts 5 van hun 15 competitieduels op Sclessin te winnen van de Kanaries. "Het is het moment om een kleine zegereeks op te zetten. Die match van morgen thuis tegen STVV is belangrijk. We mogen met niet minder dan de drie punten tevreden zijn. Dan blijven we in één klap mee bovenaan staan."