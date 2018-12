Scoor zaterdag bij Het Laatste Nieuws gratis een Panini-stickerboek! Redactie

03 december 2018

07u00 0

Volgende zaterdag (08/12) krijgen de lezers van onze krant een geschenk bij hun favoriete dagblad. In de papieren editie van Het Laatste Nieuws zal een bon staan waarmee bij de persverkopers een gratis album van het Panini-stickerboek van het Jupiler Pro League-seizoen 2018-2019 kan worden afgehaald. Behalve beelden van de spelers van de eersteklassers, is in het stickerboek ook een dubbele pagina over 65 jaar Gouden Schoen voorzien. Rep u zaterdag dus naar de dichtstbijzijnde krantenwinkel!