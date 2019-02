Schrijvers: van bankzitter naar belangrijke basispion: “Als wij bij Siebe zijn, komt er nooit bier op tafel” Tomas Taecke

03 februari 2019

12u06 0 Jupiler Pro League Bij Club Brugge is ‘t met vallen en opstaan, maar voor Siebe Schrijvers (22) is dat nooit anders geweest. Modelprof, ideale schoonzoon en bovenal eindelijk basisspeler bij een topclub. “Als wij bij Siebe zijn, komt er nooit bier op tafel.”

Vandaag is hij nog niet onmisbaar, maar wél belangrijk voor Club Brugge. En zo heeft Schrijvers zes jaar nadat hij op 16-jarige leeftijd in de A-kern van Racing Genk werd opgenomen, zijn doel bereikt. Geen verrassing voor zijn entourage, die het grillige parcours vanop de eerste rij heeft meegemaakt. “Het klinkt gek, maar na 14 jaar Genk was de stap naar Brugge énorm”, vertelt vader Rob Schrijvers. “Andere lucht, een nieuwe groep, die bovendien kampioen is geworden. Over Genk kunnen wij geen slecht woord zeggen. Een fantastische club, maar weggaan was noodzakelijk. Om één of andere reden kon Siebe er zich niet van onder de druk uit voetballen. Er was veel interesse en de keuze voor Club - waar hij met Vanaken en co. zou moeten concurreren - was niet de makkelijkste. Dat typeert Siebe.”

