Scholz of Scholtz? Club Brugge weet even niet meer hoe het de naam van zijn nieuwste aanwinst moet spellen DMM

04 februari 2018

22u13 19

Aanwinst Alexander Scholz mocht vandaag van coach Ivan Leko op zijn eerste basisplaats rekenen bij Club Brugge. De centrale verdediger zei Standard vaarwel tijdens de laatste dagen van de wintermercato. Een last minute-transfer dus en dat heeft zo zijn gevolgen gehad bij de spellingdienst van Club Brugge. De Deen verscheen in de wedstrijd tegen Charleroi eerst met 'Scholtz' op de rug, waarna hij in de tweede helft wisselde voor een truitje met 'Scholz'. Misschien toch maar even checken in het groene boekje, Club?

De twee truitjes van Schol(t)z