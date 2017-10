Scheidsrechtersbaas Verbist: "Videoref had bij strafschopfase Vormer zelfs niet moeten tussenkomen. Ik kan begrijpen dat ref floot" Manu Henry

23u22 17 Photonews Jupiler Pro League Minuut 63, misschien wel hét kantelpunt van de match op Jan Breydel. Pirard tikt het leer met de hand net voor de neus van Vormer weg, maar ref Van Driessche wijst toch naar de stip. Ook na assistentie van videobeelden blijft hij bij die beslissing. In het programma Sports Late Night laat scheidsrechtersbaas Johan Verbist zijn licht schijnen over de veelbesproken fase.

“Ik vind dat de videoref hier zelfs niet had moeten tussenkomen", klinkt het bij Verbist. "Hij had in dit geval gewoon de beslissing aan de scheidsrechter moeten laten. De scheidsrechter heeft de beelden bekeken en is uiteindelijk bij zijn standpunt gebleven. Ik vind, ook na het zien van de beelden, dat je nog altijd niet duidelijk kan zien of de doelman de bal raakt. Vormer zoekt weldegelijk het contact, maar niet elk contact is natuurlijk een strafschop. De doelman komt hier aangegleden en neemt Vormer toch een beetje mee. Ik kan dus begrijpen dat de scheidsrechter hier een strafschop floot.”

Vormer: "Hij tikte mij aan"

Ook hoofdrolspeler Ruud Vormer liet zich na afloop niet onbetuigd. “Ik vind het een penalty. Het is normaal dat de ref lang wil kijken, maar in mijn ogen is het gewoon een strafschop. Hij tikte mij aan, denk ik."

