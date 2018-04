Scheidsrechtersbaas Verbist:"Het VAR-systeem werkt, het zijn de videorefs die alerter moeten worden" JP

30 april 2018

13u19

Bron: Eigen berichtgeving 8 Jupiler Pro League De videoref heeft opnieuw een hoofdrol opgeëist in de wedstrijd AA Gent - Standard. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de VAR in opspraak komt. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist relativeert: "Er zijn niet zoveel fouten gebeurd als iedereen wil geloven."

Verbist overloopt kort de betwistbare fasen van gisteren. De overduidelijke penaltyfout op Gigot, die niet gefloten werd, is volgens hem een spijtige vergissing. "De videoref, Yves Marchand, heeft mij achteraf gezegd dat naar zijn inschatting het langs beide kanten duwen en trekken was. Dit omwille van de arm van Gigot op de verdediger van Standard. Achteraf gezien is hij daar een beetje voorbarig geweest", klinkt het.

Ook het afgekeurde doelpunt van Janga was een foute beslissing volgens de scheidsrechtersbaas. Verbist: "Kijk, ik kan niet voor hem spreken, maar hij heeft daar wat mij betreft opnieuw een foute inschatting gemaakt."

Ondanks de controverse dit seizoen is Verbist nog altijd overtuigd van de meerwaarde van de VAR. "Wat mij betreft werkt het systeem. Het zijn de videorefs die alerter moeten worden. We zijn nu volop bezig met het opleiden en analyseren van wedstrijden zodat ze in de toekomst situaties beter kunnen inschatten."

Een evaluatie van de VAR is volgens Verbist nog niet aan de orde. "Ik wil me hierover niet uitspreken tot het seizoen voorbij is. Ik maak een evaluatie op het einde van het seizoen en niet halverwege PO1", besluit hij kordaat.