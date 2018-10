Scheidsrechtersbaas Verbist: "Heb opgepakte refs nog niet kunnen contacteren" Redactie

10 oktober 2018

11u37

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Scheidsrechtersbaas Johan Verbist volgt het onderzoek van het federaal parket naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal van nabij op. In het kader daarvan zouden ook scheidsrechters, onder wie Sébastien Delferière en Bart Vertenten, zijn opgepakt.

"Ik ben alles momenteel via de media aan het volgen, het nieuws kan ik dan ook niet bevestigen", stelt Verbist. "De refs van wie de namen circuleren, heb ik nog niet kunnen contacteren. Als ze effectief opgepakt zijn, is het logisch dat ze oproepen niet kunnen beantwoorden. Ik volg het dossier uiteraard verder op."

Eerder op de dag raakte bekend dat voetbalmakelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic in een onderzoek van het federaal parket opgepakt zijn. Het federaal parket bevestigde tot nog toe enkel dat Bayat opgepakt is. Verder werden ook Club Brugge-coach Ivan Leko en voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck meegenomen voor verhoor. Bij tien clubs uit de Jupiler Pro League vonden huiszoekingen plaats. Het onderzoek zou gaan over fiscale fraude en mogelijk vervalste voetbalwedstrijden, maar het federaal parket geeft voorlopig geen verdere commentaar.