Scheidsrechtersbaas Verbist: “Club had penalty moeten krijgen, we willen refs voor play-off-wedstrijden beter voorbereiden”

Rob Van Herck

05 februari 2019

15u05

Bron: VTM NIEUWS 0 Jupiler Pro League “We willen tijdens de play-offs scheidsrechters voor elke wedstrijd naar ons hoofdkwartier roepen om hen beter voor te bereiden op die partij.” Dat zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist aan VTM NIEUWS. Hij begrijpt de kritiek op de wedstrijdleiders, maar nuanceert wel.

“Sommige fouten die gemaakt zijn, moeten eruit, dat is duidelijk”, legt Verbist uit. “Maar als je procentueel de correctheid van de beoordeelde fases bekijkt, zijn we goed bezig.”

Extra maatregelen

Om die laatste fouten eruit te halen, hebben de scheidsrechters nog een lentestage. “Daarop bekijken we drie dagen wedstrijdfases, en houden we technische sessies en trainingssessies, om hen voor te bereiden op de play-offs”, aldus Verbist.

En om de play-offs helemaal correct te laten verlopen, broedt Verbist nog op een plan om elke scheidsrechter voor elke wedstrijd naar het hoofdkwartier in Tubeke te laten komen. Daar krijgt hij met zijn team dan de laatste instructies.

“Club Brugge had tegen AA Gent strafschop moeten krijgen”

In zijn wekelijkse evaluatie zegt de scheidsrechtersbaas wel dat Club Brugge afgelopen zondag wel een strafschop had moeten krijgen. In het slot van de match kegelde Birger Verstraete Hans Vanakan nogal onstuimig omver in het strafschopgebied. Er volgde appel voor een penalty, maar scheidsrechter Bram Van Driessche gaf geen krimp. En ook de VAR kwam niet tussen.

“In het strafschopgebied wil Hans Vanaken het duel om de bal met Dylan Bronn aangaan. Birger Verstraete wil zijn ploegmaat bijstaan, komt aangelopen, springt over de bal en komt op Hans Vanaken terecht. De scheidsrechter laat doorspelen en ook de VAR komt niet tussen. Hier had de VAR de scheidsrechter altijd naar het scherm moeten roepen voor strafschop”, luidt de beoordeling van de scheidsrechtersbaas.

De afgekeurde wereldgoal van Mehdi Carcela in Standard-Anderlecht (2-1) en de rode kaart voor Emmanuel Dennis waren volgens Verbist wel het gevolg van correcte tussenkomsten van de videoref.