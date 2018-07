Scheidsrechtersbaas Verbist analyseert eerste speeldag en haalt groot manco aan: "Videoref ziet die buitenspellijn niet" YP en GVS

31 juli 2018

17u55

Bron: Belga 1 Jupiler Pro League Onze videorefs (VAR) kunnen bij de beoordeling van de tv-beelden geen beroep doen op een hulplijn om buitenspelsituaties te beoordelen. Dat zei scheidsrechtersbaas Johan Verbist vandaag in zijn analyse van de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. Verder nam hij ook de andere discutabele fases onder de loep.

De openingswedstrijd tussen Standard en AA Gent (3-2) werd beslist door een dubieuze penaltyfase. Anderson Esiti haalde Mpoku onderuit in het strafschopgebied. Laforge legde het leer op de stip, maar voorafgaand aan de penaltyfase moest er eigenlijk gevlagd worden voor buitenspel. Noch de assistent, noch de videoref greep in. Bekijk de fase in onderstaande video vanaf seconde 55.

"Voor de assistent-scheidsrechter is het onmogelijk te zien of dit buitenspel is. Ook voor de VAR is dit zeer moeilijk te zien vermits zij de lijn die door de TV-productie getrokken wordt, niet hebben", weet Verbist. "Als videoref Tim Pots zou beschikken over dezelfde hulplijn had hij kunnen tussenkomen wegens buitenspel", aldus de scheidsrechtersbaas.

Andere fases

Verder beoordeelde de VAR op speeldag 1 vier op vijf fases correct. Enkel bij het handspel van Steve De Ridder in het duel tussen Lokeren en KRC Genk (0-4) ging de videoref de mist in. De Limburgers kregen geen penalty, maar hadden die wel verdiend. "De Ridder speelt duidelijk de bal met de bovenarm in het strafschopgebied. Hier had de VAR altijd moeten tussenkomen", zegt Verbist.

De strafschoppen voor Club Brugge en Eupen in hun onderlinge duel in het Jan Breydelstadion volgden na een correcte VAR-tussenkomst. "Na het trappen van een hoekschop, probeert Siebe Blondelle Benoît Poulain af te stoppen en slaat hem tegen het hoofd. Correcte VAR-tussenkomst", aldus Verbist. "Matej Mitrovic gaat aan de overzijde op de voet van Eric Ocansey staan zodat deze ten val komt. Correcte VAR-tussenkomst met een strafschop als gevolg."

Zo ook de elleboogstoot van Christophe Diedhiou (Moeskroen) in het aangezicht van Indy Boonen (Oostende) is een correcte beoordeling: "Christophe Diedhiou wint een duel in het eigen strafschopgebied en wil uitverdedigen. Indy Boonen komt aangelopen en Christophe Diedhiou geeft hem opzettelijk met de arm een slag in de nek/aangezicht. Correcte VAR-tussenkomst."

Verder had STVV in de doelpuntloze draw tegen Cercle Brugge graag een penalty gekregen voor een tik tegen de voet van Yohan Boli tien minuten voor tijd. "Yohan Boli dringt het strafschopgebied binnen en zoekt dan het duel op met een Cercle-verdediger. Ze maken contact en Boli gaat zeer makkelijk neer. Scheidsrechter fluit geen fout en ook de VAR komt niet tussen. Correcte beslissing", oordeelde Verbist. Bekijk die fase hieronder vanaf 2:07.