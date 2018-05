Scheidsrechtersbaas legt beelden van dubieuze fasen uit Club - Anderlecht voor aan Spelregelcommissie: "Vier van de vijf fasen correct beoordeeld" LPB

09 mei 2018

23u37 0

Het departement arbitrage van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft het uitzonderlijke initiatief genomen om de beelden van vijf dubieuze fasen uit Club Brugge - Anderlecht van vorig weekend voor analyse naar de Internationale Spelregelcommissie (IFAB) te sturen. Dat meldt de KBVB in een communiqué. IFAB, oftewel International Football Association Board, is het orgaan dat verantwoordelijk is voor de spelregels.

Volgens IFAB, dat vandaag zijn conclusies liet kennen aan de KBVB, werden vier van de vijf bewuste fasen uit de topper correct beoordeeld. De enige fase waarover twijfel bestaat, betreft de openingsgoal van Lukasz Teodorczyk. Volgens IFAB had de videoref (VAR) de scheidsrechter (Lawrence Visser, red.) moeten aansporen om de beelden van de bewuste fase te bekijken.

Bij monde van scheidsrechtersbaas Johan Verbist verduidelijkt het departement arbitrage van de KBVB in de mededeling nog "dat de samenwerking tussen de scheidsrechterskorpsen en de VAR nog verder verfijnd dient te worden. Het departement arbitrage hoopt nu dat het einde van dit seizoen in een serene en sportieve sfeer zal worden voortgezet".

Meer over IFAB

KBVB

sport

sportdiscipline

voetbal

VAR