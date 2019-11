Scheidsrechters trainen mee bij clubs: “Om elkaars leefwereld beter te begrijpen” Bart Fieremans

26 november 2019

03u00 0 Jupiler Pro League Meetrainen, een partijtje fluiten en samen lunchen. Erik Lambrechts kreeg bij Antwerp de primeur in een project van het Referee Department om alle 1A-refs eens een clubtraining te laten bijwonen. “Om elkaars leefwereld beter te begrijpen.”

In mei stelde David Elleray, scheidsrechtersbaas en consultant van de voetbalbond, zijn masterplan voor om het niveau van de Belgische arbitrage te verhogen. Met onder meer meer fysieke trainingssessies, een nauwgezette monitoring en een betere begeleiding door deskundigen. Een van de puntjes was ook om scheidsrechters eens naar een profclub te sturen, waar ze aan een training zouden kunnen deelnemen. Dat laatste project is deze maand officieel opgestart, met Erik Lambrechts die op 13 november op bezoek ging bij Antwerp FC. De komende weken en maanden zullen ook de andere eliterefs aan een training van een eersteklasser deelnemen, als het past binnen de planning van club en scheidsrechter.

Info over VAR

Het idee komt van Bertrand Layec, technisch directeur van het Referee Department. Als topref in de Franse Ligue 1 had hij er positieve ervaringen mee. In samenspraak met de Pro League is beslist om het project ook in België toe te passen. “De bedoeling is dat spelers, trainers en de scheidsrechters elkaars leefwereld beter leren begrijpen”, zegt Frank De Bleeckere, de adjunct van Layec. “De club bepaalt zelf hoe ze de training indeelt, de refs moeten gewoon zichzelf zijn. In de praktijk doen de scheidsrechters mee aan de fysieke oefeningen, fluiten ze een onderling wedstrijdje en lunchen ze nadien samen. Zo krijgt een speler inkijk in hoe een ref traint en werkt, maar het is ook leuk en interessant voor de refs om te weten hoe spelers trainen. En er is ruimte om vragen te stellen. Het is een ideaal moment om bijvoorbeeld toelichting te geven over de videoref.”

De Bleeckere hoopt dat de uitwisseling het wederzijds begrip en respect bevordert. Hij kreeg ook al positieve feedback van Lambrechts. “Natuurlijk zal er ook in de toekomst nog discussie of confrontatie zijn tussen spelers en refs. Maar toen ik zelf scheidsrechter was, zocht ik ook naar bepaalde momenten om spelers en trainers beter te leren kennen. Hoe zij een fout zien, is soms helemaal anders dan hoe refs dat zien. Na een wedstrijd heb je nu ook nauwelijks nog kans om hierover te praten, en dat is trouwens ook geen ideaal moment. Een coach zal ook niet onmiddellijk na de wedstrijd zijn volledige briefing houden. Die zal er ook een aantal dagen mee wachten, dat is bij ons niet anders.”

Geen maatjes worden

Uiteraard is het niet de bedoeling dat refs en spelers een band creëren die invloed kan hebben op de neutraliteit, benadrukt De Bleeckere. “Als dat zou gebeuren, heb je als ref sowieso een probleem. Elke beslissing staat momenteel op beeld en er is de VAR. Uit ervaring weet ik dat je als ref ook nauwelijks tijd hebt om te zien wie de fout gemaakt heeft. Je beslist in een ‘split second’ – ik zag alleen nummers op het terrein – en pas daarna besef je: ‘Ah, het is die speler.’”

Het Referee Department wil ook het risico beperken dat tegenstanders de onafhankelijkheid van scheidsrechters in vraag zouden stellen. De eliterefs die pas een eersteklasser bezocht hebben, zullen de weken erna niet meteen een wedstrijd van die club fluiten.