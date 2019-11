Schandalig of geniaal? Schwalbe van David wordt perfecte schijnbeweging die resulteert in de 3-2 MXL/TLB

21 november 2019

Jonathan David zorgde nog voor een opvallende actie in de blessuretijd op de Bosuil. De Canadees ging liggen in de zestien en claimde een strafschop. Alle spelers keken naar scheidsrechter Laforge, maar die gaf geen krimp. David stond recht, draaide knap weg tussen twee verdedigers en schoot de 3-2 op het bord. Een schwalbe werd zo de perfecte schijnbeweging. De goal leidde nog een slotoffensief van de Buffalo’s in, maar een gelijkmaker kwam er niet meer. “Het was inderdaad een lichte fout, waardoor de scheidsrechter misschien niet reageerde”, sprak David na de match over de fase. “Ik reageerde snel en kon de bal daardoor in doel trappen.”