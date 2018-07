Santini na drieklapper tegen ex-club: "Kortrijk is mijn tweede thuis" MDB

28 juli 2018

21u40

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Als een spits leeft van doelpunten, is Ivan Santini springlevend. De nieuwbakken spits van Anderlecht legde er bij zijn debuut meteen drie in het mandje. Nota bene tegen zijn ex-club Kortrijk. Het voelde dan ook als thuiskomen voor de Kroaat.

"Het is fantastisch om terug te zijn in België. Terug thuis hier in Kortrijk." Ivan Santini genoot in het Guldensporenstadion van zijn terugkeer. Hoe kon het ook anders? De spits van Anderlecht had zijn nieuwe ploeg zonet met een hattrick mee aan de zege geholpen. "Ik ben God, mijn teammaats, de fans en de coach dankbaar. Dit is een fantastisch gevoel."

Hoe fantastisch het ook was, de Kroaat vierde niet na zijn doelpunten. Tussen juli 2013 en juli 2015 droeg hij namelijk het shirt van Kortrijk. "Ik respecteer hen, want ik heb hier twee mooie jaren beleefd. Misschien wel de mooiste jaren in mijn carrière. Kortrijk is altijd mijn tweede thuis." Met zijn drie treffers is Santini ook de voorlopige topschutter, maar daar wilde hij niet van weten. "Ik denk dat het team het belangrijkste is. Landry (Dimata red.) speelde vandaag ook fantastisch. Voor mij is hij de 'player of the match'. Ik denk niet aan mezelf. Ik wil gewoon elke wedstrijd scoren en mijn team helpen."

Dimata: "Hebben een goed team met veel talent"

Ook Landry Dimata deed de netten trillen bij zijn debuut. Zij het wel 'slechts' een keer. "Ik ben super tevreden vandaag", vertelde de huurling van Wolfsburg. "We hebben goed getraind en we waren klaar. Dan is dit een mooie beloning. We hebben een goed team met veel talent."

Het spitsenduo Santini-Dimata werkte dus wel degelijk. "Het is nog maar de tweede wedstrijd dat we samen in de ploeg staan, maar we hebben laten zien dat we samen kunnen spelen. Ik denk wel dat we nog kunnen verbeteren en dat we nog een betere ploeg kunnen worden." Dat liet ook Santini nog verstaan: "We zijn een nieuw team. Als we elkaar beter leren kennen, gaan we ook beter spelen."