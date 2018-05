Sander Berge viert rentree en is net voor het WK scout bij uitstek voor de Rode Duivels Kjell Doms

20 mei 2018

20u57 0 Jupiler Pro League Sander Berge vierde zijn wederoptreden bij Racing Genk. Na zeven maanden blessureleed mocht hij tegen Anderlecht het laatste halfuur meevoetballen.

“Dit is met voorsprong het beste moment uit mijn voetbalcarrière”, lachte Berge na afloop. “Dit is een beloning voor de maandenlange revalidatie.” Racing Genk moet nog een weekje langer voetballen, in de hoop om zondag tegen Lokeren of Zulte Waregem een Europees ticket in de wacht te slepen.

Voor Berge krijgt het seizoen nadien nóg een staartje. “De Noorse bondscoach maakt zijn selectie voor de komende oefenwedstrijden pas dinsdag bekend, maar ik weet dat ik erbij zal zijn. We spelen tegen IJsland en tegen Panama. Als jullie willen bezorg ik jullie wel een scoutingsverslag van de Panamezen”, zegt hij met een knipoog.

Op 18 juni opent België op het WK in Rusland tegen Panama. “De Noorse televisie heeft mij trouwens gevraagd om tijdens het WK alle wedstrijden van België te analyseren als studiogast.” (KDZ)

Schrijvers: "Dubbel gevoel"

Een invalbeurt van elf minuten voor Siebe Schrijvers (21) in het Astridpark. Hij mocht kapitein Pozuelo bij Genk aflossen en wist met veel stoorwerk de Genkse overwinning mee vast te houden. "Dit smaakt natuurlijk naar meer", sprak hij. "Ik moest een beetje op Kums mee verdedigen. De taken die ik meekrijg probeer ik te volbrengen en de minuten die de trainer me geeft grijp ik aan."

Genk won dan wel in Anderlecht, maar heeft nog geen beloning te pakken. De vierde plek zat er door de zege van Gent in Brugge niet in. Schrijvers beseft dat de klus nog niet geklaard is. " Op basis van onze eerste helft denk ik wel dat we verdiend gewonnen hebben. Na rust wisten we het goed dicht te houden. Dan heb je die drie punten zeker niet gestolen. Dit zadelt ons met een dubbel gevoel op. Als je hier in de competitie komt winnen, is het groot feest. Nu moeten we het thuis nog afmaken. Dat kunnen we Club Brugge uiteraard niet kwalijk nemen."

Waar na volgende week de toekomst van Schrijvers ligt is nog niet duidelijk en hij kan er zelf ook niet meteen veel over kwijt. "Ik heb nog een contract voor volgend seizoen en er zijn al gesprekken geweest en er zullen er nog volgen. Veel meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen." (SJH)