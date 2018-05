Sander Berge viert rentree en is net voor het WK scout bij uitstek voor de Rode Duivels - Buffel moet verstek geven voor afscheidsmatch Kuyt Kjell Doms

20u57 2 Jupiler Pro League Sander Berge vierde zijn wederoptreden bij Racing Genk. Na zeven maanden blessureleed mocht hij tegen Anderlecht het laatste halfuur meevoetballen.

“Dit is met voorsprong het beste moment uit mijn voetbalcarrière”, lachte Berge na afloop. “Dit is een beloning voor de maandenlange revalidatie.” Racing Genk moet nog een weekje langer voetballen, in de hoop om zondag tegen Lokeren of Zulte Waregem een Europees ticket in de wacht te slepen.

Voor Berge krijgt het seizoen nadien nóg een staartje. “De Noorse bondscoach maakt zijn selectie voor de komende oefenwedstrijden pas dinsdag bekend, maar ik weet dat ik erbij zal zijn. We spelen tegen IJsland en tegen Panama. Als jullie willen bezorg ik jullie wel een scoutingsverslag van de Panamezen”, zegt hij met een knipoog.

Op 18 juni opent België op het WK in Rusland tegen Panama. “De Noorse televisie heeft mij trouwens gevraagd om tijdens het WK alle wedstrijden van België te analyseren als studiogast.” (KDZ)

Schrijvers: "Dubbel gevoel"

Een invalbeurt van elf minuten voor Siebe Schrijvers (21) in het Astridpark. Hij mocht kapitein Pozuelo bij Genk aflossen en wist met veel stoorwerk de Genkse overwinning mee vast te houden. "Dit smaakt natuurlijk naar meer", sprak hij. "Ik moest een beetje op Kums mee verdedigen. De taken die ik meekrijg probeer ik te volbrengen en de minuten die de trainer me geeft grijp ik aan."

Genk won dan wel in Anderlecht, maar heeft nog geen beloning te pakken. De vierde plek zat er door de zege van Gent in Brugge niet in. Schrijvers beseft dat de klus nog niet geklaard is. " Op basis van onze eerste helft denk ik wel dat we verdiend gewonnen hebben. Na rust wisten we het goed dicht te houden. Dan heb je die drie punten zeker niet gestolen. Dit zadelt ons met een dubbel gevoel op. Als je hier in de competitie komt winnen, is het groot feest. Nu moeten we het thuis nog afmaken. Dat kunnen we Club Brugge uiteraard niet kwalijk nemen."

Waar na volgende week de toekomst van Schrijvers ligt is nog niet duidelijk en hij kan er zelf ook niet meteen veel over kwijt. "Ik heb nog een contract voor volgend seizoen en er zijn al gesprekken geweest en er zullen er nog volgen. Veel meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen." (SJH)

Buffel mist afscheidsmatch Kuyt

Dirk Kuyt zwaait volgende zondag af in de Kuip. De Nederlander nodigde ook Thomas Buffel uit voor zijn afscheidswedstrijd, maar die moet hij nu dus laten schieten. Buffel moet in de Luminus Arena aan de bak tegen Zulte Waregem of Lokeren om Racing alsnog aan Europees voetbal te helpen. "Daar had ik nochtans graag bij geweest", grijnsde Buffel. "Maar er zijn nu eenmaal prioriteiten natuurlijk."

De zege tegen Anderlecht verlengt het seizoen van de Limburgers met een week. "We hebben het goed uitgespeeld. In de tweede helft kwam Anderlecht nog wel even opzetten, maar we wisten hen toch nog goed af te houden." Zo speelt Genk voor de derde keer op rij de barragematch voor een Europees ticket. "Mixed feelings, mooi resultaat. Het getuigt dat deze groep tot het uiterste wil gaan, maar die vierde plek zat er jammer genoeg niet in. Nu moeten we even de hoofdjes leegmaken en dan weer volle bak richting die laatste wedstrijd. Gelukkig is het thuis, dat kan ons nog helpen om ons doel te bereiken." (SJH)

Kan Leandro Trossard de verrassing van Martinez worden? "Moet in België voor niemand onderdoen"

Leandro Trossard (23) was zonder twijfel één van de smaakmakers van play-off 1. De buitenspeler van Racing Genk zette dat in Anderlecht eens te meer in de verf. Zijn eerste knappe treffer werd nog ongedaan gemaakt door de VAR, maar bij de 0-2 draaide hij knap rond Spajic om vervolgens door de benen van Sels raak te knallen. "Dries (Wouters red.) scoorde een fantastische goal en ik kon natuurlijk niet onderdoen. (grijnst) Jammer, dat die eerste goal niet doorging, maar de tweede ging er ook goed in. Het is spijtig dat je op Anderlecht komt winnen, maar dat dat niet volstaat om die vierde plek te grijpen. Nu moeten we nog een weekje doorgaan, maar als we op dit elan verder drijven, moeten we het thuis kunnen afmaken."

Morgen maakt Roberto Martinez zijn selectie voor het WK in Rusland bekend. Leandro Trossard speelde nog nooit voor de Rode Duivels, maar gezien zijn huidige vorm maakt hij heel misschien wel een kansje om de verrassing in de selectie te worden. "Ik denk daar eigenlijk niet echt aan. Het zou dus geen teleurstelling zijn, mocht ik er niet bij zijn. Ik ben goed bezig, zit nog fris en heb de goede vorm te pakken. Op dit moment laat ik alles op me afkomen. In België moet ik momenteel voor niemand onderdoen, denk ik. Ik vermoed dat Martinez mijn goals wel gezien heeft, maar ik weet niet hoe hij tegenover mijn lange afwezigheid dit seizoen staat. Of ik al een vakantie geboekt heb? (lacht) Ja, maar ik neem altijd een annulatieverzekering." (SJH)