San José paste Eupen goed aan: “Numerieke meerderheid van Anderlecht op middenveld proberen op te vangen” AR

26 oktober 2019

08u35 0 Belgisch voetbal Eupen heeft Anderlecht tactisch goed aangepakt. Coach Beñat San José liet zich niet verleiden om door te gaan met veldbezetting die hem drie punten opleverde op KV Oostende. Hij haalde Blondelle opnieuw in de basisopstelling en verving de geblesseerde Toyokawa door Amat. Niet om over te schakelen op een defensie met drie centrale verdedigers — Amat speelde tot nu centraal achterin — maar om, met de Spanjaard, tussen Ebrahimi en Cools, zijn middenveld extra te stofferen.

Jens Cools: “Anderlecht probeert op het middenveld altijd numeriek in de meerderheid te zijn. Dat hebben we op die manier trachten op te vangen en ik denk dat het ons gelukt is. Tijdens de eerste helft hadden we het soms nog moeilijk met de inschuivende Dewaele, maar dat hebben we bij de rust bijgesteld. Mijn taak bestond erin Dewaele de pas af te snijden en hem ertoe te verplichten buitenom te gaan. Veel hebben we niet meer weggeven. Anderlecht was vrijwel enkel nog gevaarlijk met pogingen van buiten de rechthoek.”

Cools heeft met enige vertraging een vaste stek verworven bij de Panda’s. “Ik arriveerde hier pas na de tweede speeldag, miste competitieritme en moest me nog aanpassen. Intussen is dat bijgewerkt. Het gelijkspel is een billijke uitslag, maar we hadden kunnen winnen, mocht Van Crombrugge niet bij de zaak zijn geweest. Zijn eerste redding was gewoonweg fenomenaal en kort voor het einde voorkwam hij nog tot tweemaal toe een doelpunt. Hendrik man van de match? Het is hem van harte gegund en het bewijst dat Anderlecht ook tevreden mag zijn met de 0-0.”

Schouterden werd door Beñat San José voor de tweede keer op rij opgesteld als linksachter. De winger liet zich in de eerste helft een gele kaart aansmeren door Saelemaekers en even leek het alsof hij zich zou laten meeslepen door vergeldingsdrang. Een haantjesgevecht dat door de ervaren Milicevic werd toegedekt. “Danijel heeft ons allebei tot kalmte aangemaand. Tot mij is dat doorgedrongen. Ik heb er alle belang bij de kans te grijpen die de coach mij geeft. Hopelijk gaat het met mij dezelfde weg op als met Castro Montes vorig seizoen. Als aanvallende middenvelder kwam Alessio nauwelijks aan de bak. Tot Makelele besliste hem op rechtsback te posteren. Vanaf dat ogenblik werd hij een basisspeler.”