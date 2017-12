Sambou Yatabaré gelooft in play-off 1 voor Antwerp: "Als we hoofd koel houden, maken we goede kans" Stijn Joris

00u10 1 Photonews Jupiler Pro League Hij was de uitblinker op Stayen. Yatabaré speelde er zijn beste match in het shirt van Antwerp. De Malinees moest een tijdje zoeken naar zijn beste vorm, maar lijkt die met een assist en een goal tegen STVV nu definitief te pakken te hebben.

Eerst even over zijn beslissende acties. "Die lange bal op Stallone (Limbombe) daar hebben we op training veel op geoefend. Hij deed teken en ik dacht niet na. Mijn doelpunt kwam er na een hoekschop. Bij een vorige fase had ik zo de bal verspeeld en ik wou een tegenaanval vermijden. Daarom trapte ik meteen en ik raakte hem goed. Met een beetje geluk ging die bal erin. Ik voel me steeds beter. Ik kwam een beetje trager op gang omdat ik een moeilijk jaar zonder veel speelgelegenheid achter de rug heb. Dit was mijn beste match. Hopelijk kan ik dit doortrekken."



Antwerp won uiteindelijk met 0-3 en het nodige machtsvertoon. "We hebben een stevig team en proberen er elke week weer het maximum uit te halen. Op een inspanning meer of minder kijken we niet. We zullen zien hoe lang we in deze goede flow kunnen blijven. We zouden alleen thuis nog wat vaker moeten kunnen winnen."

Antwerp sluit het jaar als vierde af. Een plekje in play-off 1 is geen verre droom meer. Het huidige nummer zeven Moeskroen moet al acht punten goedmaken op de Great Old. "Ik wist dat er kwaliteit in deze groep zat", zegt Yatabaré. "Ik sprak voor het seizoen met Arslanagic en Van Damme en we hebben nooit getwijfeld. Play-off 1 of play-off 2 daar zijn we minder mee bezig. We focussen op elke week beter worden en als we het hoofd koel houden, hebben we een goede kans om het tot play-off 1 te schoppen."

