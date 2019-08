Samatta smeert Anderlecht nieuwe nederlaag aan, paars-wit verliest ook geblesseerde Kompany YP

23 augustus 2019

22u28 70 KRC Genk GNK GNK 1 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht blijft in de hoek waar de klappen vallen. Vanavond werd er met 1-0 verloren van Racing Genk na een prima treffer van prijsschutter Samatta en op de koop toe verloor het ook Vincent Kompany met een hamstringblessure. Paars-wit blijft zo achter met een schamele twee op vijftien, Genk behaalde negen eenheden.

Bij Genk veranderde Felice Mazzu niets aan de ploeg die vorige week met 0-4 te sterk was voor Waasland-Beveren. Bij Anderlecht kwamen Francis Amuzu en Peter Zulj in de plaats van Edo Kayembe en Isaac Thelin en startte Samir Nasri in de spits.

De eerste helft had weinig om het lijf. Anderlecht had de controle, maar kwam zelf niet tot grote kansen. Net voor de rust had de uitploeg wel op voorsprong kunnen komen, Michel Vlap lobte een steekbal van Nacer Chadli net over het doel. Genk dat voor de rust niets klaarspeelde, kwam na rust tegen de gang van het spel in op voorsprong. In de 55e minuut kon Mbwana Samatta op aangeven van Junya Ito zijn vijfde van het seizoen in doel knallen. Genk maakte het bijna helemaal af, maar Van Crombrugge ranselde de kopbal van Jakub Piotrowski uit zijn doel.

Anderlecht kende een moeilijkere tweede helft en tot overmaat van ramp moest kersverse kapitein Kompany in de 75e minuut vervangen worden. De Brusselaars konden nog een paar keer dreigen via de voet van Luka Adzic, maar kwamen niet meer tot scoren. In het slot verzuimde Samatta er nog 2-0 van te maken, hij lobde net over na geklungel van Van Crombrugge.