Samatta en zijn voorgangers door de ogen van Genk-icoon Pierre Denier: “Hij is beweeglijker dan Strupar en had een mooi duo gevormd met Barda” Kjell Doms

28 oktober 2018

10u36 1 Jupiler Pro League Ally Samatta (25) eist stilaan zijn plaatsje op in de eregalerij der Genkse topspitsen. Strupar, Oulare, Sonck, Dagano, Vossen, Barda krijgen het gezelschap van de Tanzaniaan. Clubicoon Pierre Denier (61) zag ze allemaal aan het werk.

“Beweeglijker dan Strupar”

“Branko zal voor mij altijd de spits blijven met de beste traptechniek. Links, rechts, het maakte hem niet uit. Het resultaat van na elke training nog een halfuurtje op het oefenveld te blijven. Dan trapte ik de voorzetten en werkte hij af. Samatta is niet de man van de fijne traptechniek, meer van de beweeglijkheid. Daarin is hij dan weer een pak sterker dan Strupar. Samatta maakt ruimte voor anderen, waardoor de middenvelders ook makkelijker kunnen infiltreren.”

“Bijna zo explosief als Oulare”

“De meest explosieve spits van het rijtje topspitsen is ongetwijfeld Souleymane Oulare. Onklopbaar op de eerste meters, maar dat heeft Samatta ook. Als verdediger is het verdomd lastig om hem terug te halen. Een spurt tussen Oulare op topniveau en Samatta? Het zou heel close zijn, Oulare in een sprint over tien meter, Samatta in een sprintduel over vijftig meter. Oulare zal ik me ook altijd blijven herinneren omwille van zijn kopspel, hij had een enorme zweeffase.”

“Net zo’n winnaar als Sonck”

“In dit rijtje denk ik dat Wesley Sonck het grootste killerinstinct had. Hij was meedogenloos in de zestien. Ik denk dat hij in twee seizoenen op rij dertig doelpunten heeft gemaakt voor ons. Ajax komt je niet zomaar weghalen. Net als Sonck voelt ook Samatta perfect aan wanneer hij de ruimte moet induiken. Ik vind dat zó belangrijk, een spits die voor diepgang kan zorgen. Als je áltijd vanuit de combinatie moet spelen, wordt het moeilijk. Wat Wesley nog zo kenmerkte, was zijn winnaarsmentaliteit. Ik heb hem ooit een spurt van 70 meter weten trekken om een verdediger de les te spellen. Samatta is ook een winnaar, maar is zachter van karakter. Hij doet alles met de glimlach. Ik heb hem nog nooit slechtgezind gezien.”

“Even gevaarlijk met het hoofd als Dagano”

“Dagano was de beste targetspits die we bij Genk gehad hebben. Onverzettelijk in de duels, met dat sterke lijf, maar ook technisch genoeg onderlegd om goed te kaatsen. Samatta heeft minder power en speelt daardoor liever uit het duel. Dagano vond ik op zijn best met zijn rug naar doel en in de zestien was hij dodelijk met de kop. Het kopspel van Samatta is behoorlijk, niet super. Maar omdat hij zich altijd goed weet te positioneren in de zestien, scoort hij vaak met het hoofd.”

“Enorme ploegspeler, net als Vossen”

“De man van de werklust en de loepzuivere touch, dat is Jelle Vossen. Wat dat laatste betreft, schat ik hem even hoog in als Wesley Sonck. Jelle is ook iemand die zich als het moet een hele wedstrijd kan wegcijferen in functie van de ploeg. Iemand die in defensief opzicht soms zelfs te veel doet zelfs. Samatta heeft dezelfde werkijver als Vossen, allebei zijn het ongelooflijke ploegspelers. De manier waarop Vossen in één tijd kan afwerken, is dan weer ongeëvenaard. Die moesten we daags voor een wedstrijd echt van het oefenveld sleuren, zo maniakaal was hij bezig met die afwerking op flankvoorzetten.”

“Had mooi duo gevormd met Barda”

“Barda was het sterkst in de korte combinatie. Hij kwam snelheid tekort om echt voor veel diepgang te zorgen, maar puur technisch stak hij erboven uit. Hij scoorde makkelijk, maar net zo goed kon hij iemand met een geniale doorsteekbal op weg naar doel zetten. Barda was voor mij een spits die qua profiel het dichtst aanleunde bij dat van een spelverdeler. Als hij in deze ploeg zou spelen, dan zou hij op de positie van Pozuelo spelen. Barda en Samatta: dat was een mooi duo geweest.”