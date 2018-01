Saief herenigd met Vanhaezebrouck: "Hein heeft me alles geleerd" Pieter-Jan Calcoen

08u56 0 Photo News Jupiler Pro League "Een stap hogerop", noemt Kenny Saief (24) zijn overgang van Gent naar Anderlecht. Eén die er kwam met dank aan Hein. En de raad van zijn overleden vader: "Hij leerde me nooit op te geven."

In zijn Anderlecht-polo met korte mouwen is de tatoeage op zijn linkerbovenarm, dicht bij zijn hart, goed te zien. De inkt vormt de afscheidsbrief van Kenny Saiefs vader Farag, die in 2015 op zijn 55ste overleed als gevolg van zijn ziekte opgelopen na een val in een bad vol chemicaliën. "Ik ben zijn boodschap niet vergeten", aldus Saief. "Voor elke match denk ik eraan. En weet ik weer waarom ik het doe. (slikt) Papa leerde me nooit op te geven."

Het was een ingesteldheid die de voorbije maanden van pas kwam. In juli ging Saief in Israël onder het mes in de hoop verlost te geraken van zijn pubalgie, maar nadien liep hij een infectie op en belandde hij in het ziekenhuis. "Ik was een paar maanden langer out dan aanvankelijk gedacht", zucht de 1-voudige Amerikaanse international. "Ik heb teruggevochten, zoals mijn vader het gewild zou hebben. Ook als het slecht gaat, moet je doorgaan, maar..." Een nieuwe zucht volgt. Zijn aanhoudende inzet in het krachthonk - "Bij AA Gent was de medische staf verrast door mijn wilskracht" - bleek niet voldoende om de inmiddels nieuw aangestelde AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe te overtuigen. In de competitie kreeg de linkerflank amper 56 minuten. "Ik denk nochtans dat ik het verdiende om meer te spelen. Kijk, Yves was a nice guy, maar we hadden niet echt een klik. (lacht) Die is er hier wel."

Een understatement. Saief trok op uitdrukkelijke vraag van Hein Vanhaezebrouck naar Anderlecht. Een transfer die vreemd lijkt - per slot van rekening was de speler bankzitter bij AA Gent -, maar dat eigenlijk niet is. "Want de coach weet wat hij aan me zal hebben. Kijk, Hein heeft me alles geleerd, tot in de kleinste details. Toen ik in 2014 in België arriveerde, had ik geen ervaring. En teerde ik uitsluitend op flitsen. Intussen ben ik geëvolueerd tot een totaalvoetballer."

Een evolutie naar de hand van Vanhaezebrouck. "Ik ken zijn taken en zijn systeem", knikt Saief. "En ik weet hoe hij werkt. Soms is hij hard - hij zette me bij Gent regelmatig met de voeten op de grond -, maar ik ben zo een zwaar regime gewoon. (lacht) Ik heb mijn legerdienst ingevuld, hé. Daar komen ze je 's nachts wekken met water in je gezicht - da's nog iets anders dan strandlopen. Mocht ik niet gedaan hebben wat Hein wilde, dan zat ik nu niet bij Anderlecht."

't Is niet de bedoeling dat dat snel verandert. Hoewel Saief slechts op huurbasis voor paars-wit uitkomt, zal Anderlecht de aankoopoptie van bijna 4 miljoen euro wel lichten - het is eerder een aankoopverplichting. "Het is het plan om hier te blijven", klinkt het bij Saief, die tijdens de onderhandelingen meermaals telefoon kreeg van Vanhaezebrouck. "Dit is een stap hogerop: elke controle op training is perfect. Dit is niet zomaar de grootste club van België."

Het maakt dat Saief "fier" is. "Het voelt goed dat Anderlecht me wilde. Toen ik hoorde dat de interesse concreet was - ik had ook andere opties -, heb ik niet getwijfeld. Samen met de coach wil ik hier prijzen pakken. En elke dag beter worden, zoals Messi en Cristiano Ronaldo - zij stellen zich enkel tevreden met het allerbeste. Ik meen dat ik hier zal slagen. (zwijgt even) Net zoals mijn vader in me geloofde, doe ik dat. Hij zou zeker trots op me geweest zijn."

