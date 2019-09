Saelemaekers schenkt Anderlecht tegen Standard eerste zege van het seizoen Jan Mosselmans & Yari Pinnewaert

01 september 2019

17u10 42 Anderlecht AND AND 1 einde 0 STA STA Standard Jupiler Pro League Anderlecht heeft zijn eerste zege beet. Met dank aan Alexis Saelemakers die zijn eerste basisplaats bekroonde met een knappe goal. Wordt de Clasico-zege een referentieoverwinning voor het jonge Anderlecht van Vincent Kompany?

Neen, Kompany zat gisteren niét op de bank om zijn tactische richtlijnen te geven. Voor de wedstrijd liet de speler-manager zich nog wel even zien op het veld om de fans een ultieme boost te geven. Maar nadien was hij nergens meer te bespeuren in de tribunes. Kompany volgde de wedstrijd vanuit een loge samen met Craig Bellamy.

Kompany had voor zijn basisopstelling opnieuw een paar verrassingen in petto. Gerkens nam in de driehoek op het middenveld de plaats van Vlap in die op de bank startte. En voor het eerst dit seizoen stond Alexis Saelemaekers in de basis. De ontgoochelde Brusselaar die nog steeds op een transfer hoopt, werd in een 4-3-3 opstelling als rechtsbuiten uitgespeeld.

De vrijdag van PSV overgekomen Luckassen zat op de bank. Sandler en Cobbaut vormden het centrale verdedigers-duo.

Bij Standard slechts één wijziging in vergelijking tot de gewonnen wedstrijd tegen Kortrijk: de geschorste Lestienne werd vervangen door Carcela.

Een half uur zagen we niéts en leken we op de saaiste Clasico ooit af te stevenen. Anderlecht had zoals gebruikelijk - steriel - balbezit maar dat leverde werkelijk niets op. De meeste passes waren deze tussen de twee centrale verdedigers Sandler en Cobbaut... Misschien had paars-wit een strafschop verdiend toen Bokadi Gerkens torpedeerde, maar een voorsprong voor de thuisploeg was op dat ogenblik niet verdiend geweest.

Standard stelde nog minder voor en kon enkel dreigen wanneer Anderlecht in de eigen zestien risicovol probeerde uit te verdedigen. Met wat meer druk hadden de Rouches kunnen profiteren.

Even na het halfuur kwam er dan toch een klasseflits van de rechterkant van Anderlecht. Saelemaekers zocht Chadli in de 16 meter als aanspeelpunt, de Rode Duivel gaf de bal met een subtiel hakje terug aan de belofteinternational die met een punter uit een scherpe hoek de 1-0 nette. Meteen ook de ruststand.

Preud’homme besefte dat hij Anderlecht onder druk moest zetten en in de tweede helft deed Standard dat ook. De Rouches dreigden en Van Crombrugge kon zich nu ook met zijn handen eens in de kijker spelen.

Standard drukte wel maar Anderlecht begaf niet. De beste kans na d erust was nog voor desterk ingevallen Sambi Lokonga. Het bleef evenwel 1-0.