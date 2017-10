Sa vindt torinstinct terug tegen KV Kortrijk en redt zo vel van coach Sa Pinto (3-1) Frank Dekeyser

16u21 2 Photo News Jupiler Pro League Eindelijk voetbal op Sclessin. Dat heeft even geduurd. Standard won vlot met 3-1 tegen een zwak KV Kortrijk. Zijn de Rouches nu eindelijk helemaal vertrokken?

Ricardo Sá Pinto is een tevreden trainer. Ongetwijfeld. De Portugees wist dat een zege noodzakelijk was voor zijn toekomst bij Standard. Toch zal hij even geslikt hebben na tien minuten. Azouni stak de bal diep tot bij D'Haene en die trapte voorbij Ochoa. Slecht verdedigd van de Rouches, die eigenlijk niet slecht begonnen aan de wedstrijd. Met aanvallende intenties. Carlinhos, Edmilson, Mpoku, Sá... Jongens die kunnen voetballen én kunnen scoren. Standard liet na de openingstreffer zien dat ze mentaal écht sterk zijn. Ze kwamen vrijwel onmiddellijk op gelijke hoogte. Een voorzet van Pocognoli belandde via Makarenko en de paal - wat deed de linksachter daar, zeg - voor de voeten van Edmilson. Die trapte hard binnen. De thuisploeg bleef Kortrijk onder druk zetten. Carlinhos trapte over, Sá kopte in de handen van Kaminski. En dan na iets meer dan twintig minuten. Een aanval waarvoor je naar het stadion komt. Een lange bal van Edmilson, Mpoku legde in één tijd breed en Sá tikte binnen. De Portugees is en blijft een goaltjesdief. Iets wat hij vlak voor de rust nog eens liet zien. Kortrijk stond toen met tien man na een rode kaart voor Azouni. Hij ging te stevig door op Edmilson.

Hoofdrol voor Wouters

Agbo met de doorsteekpass, Sá liep Kumordzi er af en schoot voorbij Kaminski. Alweer slecht verdedigd van Kortrijk - Rougeaux, Kovacevic, Kumordzi en Makarenko, sjongejonge,... De 3-1-ruststand was niet meer dan terecht. Standard speelde zijn beste helft van het seizoen.



Na de rust ging de thuisploeg door op zijn elan. Marin trapte naast, Edmilson deed hem dat na. Alles leek gespeeld. Tot een half uur voor tijd. Attal stopte Pocognoli foutief. Dat vond ref Wouters. Maar de videoref greep in, Wouters kwam terug op zijn beslissing én hij gaf de aanvoerder van Standard zijn tweede gele kaart voor een schwalbe. Tot woede van heel Sclessin. Op de beelden was het bovendien moeilijk te zien of Pocognoli zich effectief liet vallen. Bizar van Wouters. Het had een kantelmoment kunnen zijn, maar dat werd het uiteindelijk niet. Kortrijk was gewoon te zwak. Op alle vlakken. En Standard? Zij controleerden in die slotfase. Zonder meer. Maar: in deze basiself zit muziek. Hopelijk is Sá Pinto daar ook van overtuigd. Vrijdag moet er bevestigd worden op het veld van revelatie Moeskroen.

