Sa Pinto ziet vanaf tribune hoe Standard voorsprong helemaal uit handen geeft tegen fluks W.-Beveren (3-1) MH

22u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Jupiler Pro League Waasland-Beveren heeft Standard weer met de voetjes op de grond gezet. De Rouches klommen via Marin wel op voorsprong op de Freethiel, maar trainer Ricardo Sa Pinto zag daarna vanaf de tribune hoe zijn team te vaak vergat te voetballen en de voorsprong nog volledig uit handen gaf. Seck, Thelin en Ampomah zorgden voor een nieuw feestje in het Waasland: 3-1.

Ook zonder Sa Pinto - assistent Rui Mota nam de honneurs waar langs de zijlijn - startten de Rouches vanavond gretig op de Freethiel. De 0-1 op het kwartier was dan ook een logische weergave van het spel. Marin verschalkte Roef met een lage knal, al moet gezegd dat de doelman van de Waaslanders niet vrijuit ging. Standard in een zetel, zou je denken. Niet was minder waar. De Rouches lieten Waasland-Beveren in de match komen en in minuut 34 vertaalde zich dat in de gelijkmaker. Na een hoekschop die er eigenlijk geen was, knikte Seck de verdiende gelijkmaker voorbij Ochoa in doel: 1-1, meteen ook de stand bij de koffie.

De Waaslanders trokken met een goed gevoel de kleedkamers in en dat verbeterde er meteen na rust nog op. De bedrijvige Dierckx loodste Thelin door (dramatische) Luikse buitenspelval en de Zweedse topschutter verschalkte Ochoa in twee tijden. Balen voor de flegmatieke Mexicaan, die zijn team daarna enkele keren in de wedstrijd hield. Maar toen Luchkevych ruim een kwartier voor tijd aan het knoeien sloeg, kon Ochoa geen mirakel meer verrichten. Ampomah legde het leer rustig in de verste hoek: 3-1. Dat was ook de eindstand, waardoor de Waaslanders in de stand op gelijke hoogte klimmen van de Luikenaars.

