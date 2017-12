Sa Pinto verdedigt zich voor wangedrag, maar steelt meteen de show: "Dat ze niet zeggen dat ik niet sympathiek ben!" Mathieu Goedefroy

Ricardo Sa Pinto verschijnt momenteel voor de geschillencommissie van de voetbalbond, na zijn wangedrag in de bekermatch tegen Anderlecht vorige week. De Portugese trainer van Standard stal meteen de show. Bij aankomst begroette hij de aanwezige journalisten en fotografen met een luide "bonjour" en kamerbrede glimlach, om vervolgens nog een keer extra te poseren. "Zodat niemand kan zeggen dat ik niet sympathiek ben, hé", besloot hij met een knipoog voor de start van de zitting.

Straks kent Sa Pinto zijn straf voor het tijdrekken in de slotfase van de partij. De hoofdcoach van de Rouches bleef toen een tijdlang op het veld liggen nadat hij geraakt was door een plastic drankbeker die hem toegeworpen was vanuit de tribune. De Portugees riskeert zes speeldagen schorsing.

