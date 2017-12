Sa Pinto vangt bot in hoger beroep en blijft drie matchen geschorst, Portugees zit vanavond al op de tribune TLB en SJH

16u59

Standard vangt bot in hoger beroep. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft trainer Ricardo Sa Pinto een schorsing opgelegd van twee weken, gaande van 8 tot en met 21 december. Sa Pinto mist dus drie wedstrijden, waaronder die van vanavond. De Portugees moet ook een boete van 1.000 euro betalen.

Omdat de Geschillencommissie Hoger Beroep de sanctie voor 18u00 bekendmaakte aan de club, mag Sa Pinto vrijdagavond al niet plaatsnemen op de trainersbank wanneer de Rouches op bezoek gaan bij Waasland-Beveren (20u30). De Portugese T1 is ook geschorst voor het bekerduel in en tegen Oostende (12/12) en de thuismatch tegen AA Gent (16/12) op de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League.

Sa Pinto krijgt die sanctie na zijn tribuneverwijzing tijdens het bekerduel in en tegen Anderlecht (0-1). De coach van de Rouches ging een kwartier voor tijd op het veld zitten, nadat er vanuit de paars-witte supportersvakken een drankbeker naar hem werd gegooid. Sa Pinto vroeg scheidsrechter Luc Wouters de match definitief te laten stilleggen, maar kreeg nul op het rekest. Tot zijn onbegrip werd hij naar de tribunes verwezen.

