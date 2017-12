Sa Pinto riskeert zes speeldagen schorsing voor toneelstukje tegen Anderlecht, Portugees wil vrijspraak: "weet zelfs niet waarom ik hier ben" Mathieu Goedefroy

Bron: Eigen berichtgeving 0 photonews . Jupiler Pro League Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zes weken schorsing en een "strenge boete" gevorderd tegen Standard-coach Ricardo Sa Pinto voor zijn gedrag tijdens het bekerduel in Anderlecht (0-1), waarvoor hij naar de tribunes werd verwezen. "We willen een duidelijke voorbeeld stellen", verklaarde het Bondsparket. Later vanmiddag volgt de uitspraak.

De hoofdcoach van de Rouches bleef in het Constant Vanden Stockstadion een tijdlang op het veld liggen nadat hij geraakt was door een plastic drankbeker die hem toegeworpen was vanuit de tribune."Wij zien twee duidelijke fases in de gebeurtenissen. We vragen twee weken schorsing voor het gedrag voor zijn uitsluiting naar de tribune - waarbij de heer Sa Pinto theatraal op de grond ging liggen. Daarbovenop vragen we vier weken schorsing voor zijn gedrag nà de uitsluiting, waarbij spelers en staf hem moesten weerhouden de scheidsrechter aan te vliegen", aldus de procureur.

Standard vraagt vrijspraak

Bij Standard vragen ze dan weer de vrijspraak, omdat de wedstrijd volgens de club stilgelegd had moeten worden na het werpen van een projectiel richting Sa Pinto. Zijn uitsluiting had volgens de Rouches dus de facto nooit mogen plaatsvinden.

“De attitude van de heer Sa Pinto moet bekeken worden in het licht van de gebeurtenissen vooraf", aldus Pierre Locht - juridisch verantwoordelijke van Standard. "Als u het ons vraagt, moest de wedstrijd stopgezet zijn door het werpen van een drinkbeker op de vierde scheidsrechter en meneer Sa Pinto. Op basis van het artikel 813 uit het bondsreglement moet een voetbalwedstrijd op dat moment afgebroken worden. Zo simpel is het. In dat geval was het naar de tribune sturen van onze trainer ook onmogelijk."

"De geschillencommissie moet dus vaststellen dat de wedstrijd had moeten worden afgebroken door scheidsrechter Luc Wouters, en dat de uitsluiting van Ricardo Sa Pinto naar de tribune na het werpen van de beker dus ongeldig is. We vragen op die manier de vrijspraak."

"Dat meneer Sa Pinto zo lang op de grond bleef liggen na het incident, is een logische reactie. Onze coach wachtte tot scheidsrechter Luc Wouters de feiten zou komen vaststellen."

Het laatste woord op de zitting was voor Sa Pinto zelf, die er gebruik van maakte om zijn handen te wassen in onschuld: “Wat mijn advocaat gezegd heeft, is de waarheid en de enige waarheid. Als ik in een wedstrijd zit, heb ik altijd een goed gedrag. Ik heb grote passie voor het voetbal, dit spelletje is mijn leven. Voetbal is ook een spel van emoties."

"De wedstrijd Anderlecht – Standard was bovendien een grootse match, met twee grootmachten uit het Belgische voetbal. Ik ben altijd correct, met iedereen, en dat was ook in deze situatie het geval. Ik heb niets gedaan waar een probleem over gemaakt moet worden. “Ik ben heel verrast dat ik hier vandaag moet verschijnen. Ik weet zelfs niet waarom. Ik verdien dit niet. Ik heb niets slechts gedaan.”

“Ik wil nog één laatste ding zeggen: ik weet dat u een rechtvaardige mens bent, meneer de voorzitter. Ik ben nu al heel veel verloren in dit mediacircus, ik ben de grote verliezer hier, en ook mijn familie. Mijn reputatie en mijn imago zijn in deze zaak enorm beschadigd. Ik ben een professional en mijn beeld is aangetast. Wat er mij de voorbije dagen is aangedaan door de media, zal nooit meer goedgemaakt worden.”

