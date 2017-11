Sá Pinto positief ondanks scoringsprobleem Standard: "Er is beterschap" Stijn Joris

17u15 0 Photo News Jupiler Pro League Standard blijft jacht maken op een plekje in de top zes. De Rouches krijgen zondag de kans om voor het eerst sinds de tweede speeldag een plek die recht geeft op deelname aan play-off 1 te bemachtigen. Daarvoor moeten ze dan wel winnen in Genk. Om te winnen moet je wel scoren en nét daar knelt het schoentje bij de Rouches.

Met slechts 15 goals in evenveel wedstrijden, moet Standard het dit seizoen redden met de minst scorende aanval. Bovendien zaten er nog twee owngoals tussen op naam van Locigno en Seck. Er wisten dit seizoen nog maar vier Rouches te scoren. Sá (5), Mpoku (4), Edmilson (3) en Cop (1) verdelen de 13 treffers van de Luikenaars onder mekaar. Een gemiddelde van 1 doelpunt per match en Genk lijkt niet meteen de ideale tegenstander om dat gemiddelde op te krikken. De Limburgers hielden vijf wedstrijden op rij de nul.

Toch blijft coach Sá Pinto positief. "We scoorden 9 keer in onze laatste 6 matchen en dat toont aan dat er beterschap is. We creëren best veel kansen en hebben enorm veel balbezit op de helft van de tegenstander. Als we op die weg verder gaan, zal het ons lukken om vaker te scoren. Het zit gewoon in de details."

Evenmin gunstig is het rapport dat de Luikenaars op verplaatsing kunnen voorleggen tegen de teams van de G5. De laatste uitzege bij één van de groten dateert intussen al van 21 december 2014 toen de Rouches op het veld van Gent wonnen met 1-2. "Dat is iets waar we mee moeten afrekenen en waarom niet in deze match? We vechten tegen elke tegenstander. Thuis wonnen we van Genk en tegen Charleroi verdienden we meer dan een punt. Anderzijds schiet je geen meter op door een uitmatch tegen een topclub te winnen en dan thuis geen drie punten tegen een op papier kleiner team. We weten dat het heel moeilijk wordt zondag, maar we zijn er klaar voor."

Photonews

BELGA

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Standard

Genk