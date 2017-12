Sa Pinto haalt zwaar uit naar bondsprocureur, Portugees vanavond toch al geschorst? TLB en SJH

16u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Ricardo Sa Pinto. Jupiler Pro League In de loop van de avond kent Standard-trainer Ricardo Sa Pinto zijn definitieve straf voor het toneelstukje dat hij na rust opvoerde in de bekerwedstrijd tegen Anderlecht. De Portugees ging, net als het bondsparket, in beroep tegen de schorsing van twee weken die hij opgelegd kreeg. De Geschillencommissie Hoger Beroep behandelde die klacht vandaag en Sa Pinto kon het daarbij niet laten om de bondsprocureur een veeg uit de pan te geven.

"Ik hoef de uitspraken die je over me doet niet te pikken", richtte de Portugees zich tot bondsprocureur Gilles Blondeau. "Ik ben heel teleurgesteld in het parket. Ik speel helemaal geen theater. Ik ben geen slecht persoon. Zeg zo'n dingen niet. Dat is niet goed voor mij, voor jou of voor het Belgische voetbal. Ik ben een serieuze trainer die gepassioneerd bezig is met zijn vak. Ik wilde hier aanwezig zijn, ook al heb ik straks een belangrijke wedstrijd voor de boeg (tegen Waasland-Beveren, red.), om te tonen dat ik met de situatie zit. Ik heb een uitstekende relatie met het Belgische voetbal: de supporters, andere trainers, de spelers en ook met de scheidsrechters. Ik provoceer niemand, maar sta wel bekend als een emotioneel persoon."

"De supporters van RSC Anderlecht creërden een negatieve sfeer en gooiden met allerlei voorwerpen naar ons. Ik ben dan ook geschokt over deze situatie", kroop Sa Pinto opnieuw in de slachtofferrol. "Het was een vurige match. Na de eerste tijdelijke stillegging zei de teammanager me dat de wedstrijd bij het eerstvolgende incident gestaakt zou worden. Ik hoorde een knal, voelde koude vloeistof op mijn benen en was daardoor geschrokken. Ik bleef zitten en vroeg om de scheidsrechter (Luc Wouters, nvdr.) te halen. Ik deed alles volgens de regels, ik wilde gewoon tonen wat er gebeurd was aan de ref. Wat was er nog meer nodig om de projectielen te stoppen? Waarom staakte de scheidsrechter de match niet vzoals hij had gezegd? Hoe moet ik een volgende keer reageren? Zeg het mij en ik zal het onthouden voor een volgende keer", richtte Sa Pinto zich rechtstreeks tot de drie commissieleden.

Een uitspraak volgt in de late namiddag. Het is nog niet duidelijk of de Portugese T1 vanavond in de dug-out mag zitten tijdens de verplaatsing naar Waasland-Beveren (20u30). In eerste aanleg werd Sa Pinto voor twee weken geschorst, zowel Standard als het Bondsparket tekenden beroep aan. Als de Geschillencommissie Hoger Beroep voor 18 uur een uitspraak doet en de twee teams inlicht, dan moet Sa Pinto alsnog in de tribune plaatsnemen als hij geschorst blijft.

Standard en bondsparket houden voet bij stuk

Het pleidooi van het Bondsparket leek heel sterk op dat van afgelopen dinsdag. "We vonden de sanctie niet streng genoeg en de motivering niet uitgebreid genoeg. Voor een trainer in de Jupiler Pro League is dergelijk gedrag onaanvaardbaar", verklaarde het parket. Bondsprocureur Gilles Blondeau benadrukte dat Sa Pinto zich toen hij een bekertje naar zich toegesmeten kreeg voor de derde keer buiten zijn technische zone bevond en onder meer daarom naar de tribunes verwezen werd door scheidsrechter Luc Wouters. Daarmee haalde Blondeau het argument van Standard onderuit dat de tribuneverwijzing onreglementair is.

Standard claimde immers opnieuw dat Sa Pinto nooit uitgesloten had kunnen zijn, omdat Wouters een onreglementaire beslissing nam door de wedstrijd niet te staken. "We eisen dat het gegooide bekertje onderzocht wordt. Arrikel 813 van het Bondsreglement verplicht de ref er immers toe om de match stil te leggen", zei juridisch adviseur Pierre Locht. In eerste aanleg had de Geschillencommissie zich daarover onbevoegd verklaard. "Wouters neemt na het incident jammer genoeg de verkeerde beslissing en schendt artikel 813. Daardoor kan tegen Sa Pinto niets weerhouden worden, de vervolging op zich is al onreglementair." Standard haalde ook de "veel lichtere" sancties aan voor de tribuneverwijzingen van trainers Hein Vanhaezeboruck (22 december 2016), Felice Mazzu (12 maart 2017), Michel Preud'homme (8 april 2017) en Laszlo Bölöni (26 oktober 2017). "Om het disproportionele karakter van de sanctie aan te tonen", zei Locht.

De drie leden van de Geschillencommissie Hoger Beroep maken hun vonnis in de loop van de namiddag bekend.

