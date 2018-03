Sá Pinto haalt in minutenlange tirade uit naar de pers: "You guys kill me" Frank Dekeyser

31 maart 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League 't Is nooit saai met Ricardo Sá Pinto. Zijn monoloog na de zege tegen Charleroi - dank u Junior Edmilson voor de klasseflits -, is er eentje om in te kaderen. "'You guys kill me', al negen maanden lang." Een vingerwijzing naar de - volgens hem - te kritische journalisten.

"Iedereen was het erover eens toen ik hier aankwam: Standard zat in een moeilijke situatie", stak de Portugese trainer van Standard van wal. "Zoals jullie weten, heb ik de ploeg helemaal herbouwd. Bij mijn komst was alles anders. De werkmethode, de regels, de communicatie. Alles. Ik zeg niet dat mijn voorgangers het slecht deden - ik heb respect voor mijn collega's. Maar I do it my way, ik doe het op mijn manier. Ik kopieer niemand. En toch: quasi elke dag in de laatste negen à tien maanden, you guys kill me. De ene keer omdat ik speel met twee verdedigende middenvelders, de andere keer omdat we niet scoren of geen kansen bij mekaar voetballen. Keer op keer proberen jullie íets te vinden. Dit gaat niet meer over voetbal, maar over andere zaken. En wat meer is: als jullie iets schrijven en je wordt erop aangesproken 'is het de fout van de baas'. Kijk: als mijn voorzitter of mijn technisch directeur zegt wat ik moet doen, stop ik ermee. Ik zou het gewoon niet doen. Jullie moeten verantwoordelijkheid durven nemen. Het is gemakkelijk om fouten in de schoenen van andere mensen te schuiven. Ík ben verantwoordelijk voor wat ík doe. Ik zoek geen excuses, ik geef oplossingen. Eigenlijk is het ongelofelijk dat jullie dit na negen maanden nog altijd doen. Kijk eens waar we staan. We zijn de enige ploeg die al iets gewonnen heeft (de beker, red.) en we zijn de enige ploeg die al een Europees ticket heeft. We spelen een fantastisch seizoen."

"Ik verdien respect"

"Daarom snap ik niet dat jullie mij niet respecteren. Ik ben een coach die resultaten haalt, een coach die respect verdient. Net zoals de hele club, de supporters, de leden van de technische staf en de spelers. (zet zich schrap) Dit was een moeilijke week. En ook al weten jullie dat ik nog een contract heb van minimum één jaar, toch blijven jullie schrijven dat er een nieuwe trainer komt (doelt op de geruchten rond Michel Preud'homme, red.). Waarom is het zo moeilijk om congratulations te zeggen tegen mij? 'Congratulations, coach, met het goede werk dat je doet.' Ik krijg telefoons uit heel Europa. Van mensen die iets van voetbal begrijpen, mensen die de Belgische competitie kennen en die de moeilijkheden kennen bij een club als Standard. Zij zeggen mij: 'Wat een goede job doe jij.' Maar jullie tonen nog altijd geen respect. Het is genoeg geweest. Voor de start van de play-offs heb ik jullie een nieuwe kans gegeven. Tot het einde van de competitie spreek ik niet meer met de journalisten. Als ik iets te zeggen heb, doe ik dat via het officiële kanaal van Standard. Daar werken ze professioneel. Nog dit: ik zal nooit opgeven. Mijn spelers ook niet. Bonsoir."

Vragen konden niet meer gesteld worden. Het spiekbriefje werd opgevouwen, de monoloog was afgelopen. Met fikse tred en een rood aangelopen gezicht verliet Sá Pinto de perszaal.