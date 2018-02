Sá Pinto beseft belang van altijd beladen derby tegen Charleroi: "Het is een nieuwe finale met sentimentele waarde" Frank Dekeyser

17 februari 2018

09u00 0 Jupiler Pro League Het is uitkijken naar de Waalse derby tussen Charleroi en Standard morgenavond. Ook voor Sá Pinto. “Het wordt moeilijk”, beseft de Portugese coach van de Rouches.

“Het is een belangrijke match voor ons, maar ook voor de supporters. Ik verwacht een goede match met veel enthousiasme langs beide kanten. Ik weet dat deze derby een sentimentele waarde heeft voor de fans. Het is een nieuwe finale. Ik hoop dat we de drie punten kunnen meepakken. Dat is ook ons doel. Dan komen we opnieuw een stap dichter bij de top zes.”

Vorig jaar werd de wedstrijd stilgelegd omdat de supporters projectielen op het veld gooiden. Uiteindelijk kreeg Standard – dat op voorsprong stond – geen punten. “Hopelijk kan de wedstrijd in goede omstandigheden doorgaan”, aldus Sá Pinto. “Ook tussen de supporters, ja. Het is een normale match met twee goede ploegen. In zulke wedstrijden wordt de tactiek belangrijk. Vooral op stilstaande fases. Ik besef dat wij moeten oppassen voor de tegenaanval, maar Charleroi is meer dan enkel een counterploeg. Ze hebben een paar uitstekende voetballers. Ze zullen hoog druk zetten en vechten voor elke meter. Voor ons wordt het zaak om georganiseerd en gefocust te voetballen. De kansen die we krijgen, moeten we dan afmaken.”

Sá Pinto kan rekenen op zowat zijn volledige kern. Enkel Bokadi en Vanheusden zijn geblesseerd, Luyindama geschorst.