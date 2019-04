Ruud Vormer: “Het heeft nu geen zin om negatief te zijn” GVS

22 april 2019

16u41

Bron: Proximus Sports

Opgeven? Dat doet Ruud Vormer nooit. Met nog 15 punten voor het rapen staat Club Brugge zes stuks achter leider Racing Genk. Maar de Nederlander blijft na de 0-0-draw tegen Antwerp strijdvaardig. “Of het nu voorbij is? Nooit. Pas na de laatste speeldag is het voorbij”, reageerde Vormer bij Proximus Sports. “We staan nu zes puntjes achter Genk. Nu gaan we alles proberen winnen. We blijven doorgaan. Uiteraard is deze score een domper, maar we moeten de volgende keer onze kansen gewoon proberen af te maken. Want Antwerp creëerde ook zeer weinig, en zij speelden wel thuis. Het heeft nu geen zin om negatief te zijn. Nu thuis winnen tegen Anderlecht, en dan zien we wel waar we eindigen. Maar ik ben er niet mee akkoord dat ons vormpeil weg is. We speelden in de tweede helft goed.”