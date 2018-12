Ruud Vormer baalt als een stekker: “Een schande dat je tegen de laatste verliest” MH & MDB

07 december 2018

22u58

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Ruud Vormer was nauwelijks te spreken na de wanprestatie van zijn Club Brugge tegen Waasland-Beveren. “Een schande dat je tegen de laatste verliest”, klonk het bij Play Sports.

“Het is heel moeilijk te kaderen. Het is een schande dat je tegen de nummer laatst verliest en het is knullig hoe we hier punten verspelen. Op ons niveau mag dat niet. Ik zit hier heel erg mee. Dat je dit verliest... Ze hebben hier nog geen enkele keer gewonnen denk ik en dan uitgerekend tegen ons. Maar dat hebben we vaker dat we het tegen de laatste niet goed doen.”

De kapitein van Club Brugge zag het echter aankomen. “We zakten veel te ver terug. Als we hoger spelen, wordt het veel makkelijker voor ons. Je zag het dan ook aankomen. Drie keer werd er net geen penalty gefloten en de volgende geeft hij wel. Heel pijnlijk.” Vormer luisterde zijn statistieken wel op met een treffer. “Dat het een prima goal was? Ja, maar daar heb ik nu heel weinig aan.”

Leko: “Enorme individuele fouten. Dit is pijnlijk”

Tja. Veel kon ook Ivan Leko niet kwijt voor de microfoon van Play Sports na de uiterst zwakke vertoning van Club Brugge op de Freethiel. “Het is pijnlijk om op zo’n manier te verliezen. Onze doelman moest geen enkele redding verrichten voor rust. We creëerden weinig, maar gaven ook weinig weg. Een typische wedstrijd voor 0-0”, stak de Kroaat van wal.

“Die 0-1 vroeg in de tweede helft was een perfect scenario. En dan incasseer je een penalty en een owngoal door enorme individuele fouten. ’t Is pijnlijk - moeilijk om er meer over te zeggen. Dat we na zo een wedstrijd twee doelpunt tegen krijgen, is moeilijk te begrijpen.”

Denswil: “Het was niet om aan te zien”

Net als zijn landgenoot Ruud Vormer was ook Stefano Denswil allesbehalve tevreden. “Of ik tevreden was met het niveau van Club? Wat denk je nu zelf? Het was niet om aan te zien, denk ik. We moeten dit goed analyseren. Je kan een wedstrijd verliezen, maar de manier waarop... Wat we lieten zien, was gewoon slecht.”