Rutten wil niet gezegd hebben dat zijn kern niet sterk genoeg is, Mulder: "Ik verwacht meer risico's van Coucke"

20 januari 2019

21u00

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Geen trainerseffect op heel korte termijn bij Anderlecht. Tekenend voor de paars-witte crisis: niemand die dat eigenlijk echt verwacht had. Niet met dit spelersmateriaal. Rutten wou niet echt antwoorden op de vraag of zijn selectie wel voldoende kwaliteit heeft, in de studio van Telenet PlaySports weten ze het wel. Jan Mulder: “De mouwen opstropen is niet genoeg. Er moet dringend kwaliteit bij.”

Coucke heeft aan de verkoop van zijn ‘apotheek’ (doelt op Omega Pharma, nvdr) 1,3 miljard euro overgehouden. Dan had ik toch wat meer risico verwacht. Jan Mulder bij PlaySports

In zijn eerste post-matchinterview hield Rutten zich op de oppervlakte. De Nederlander toonde zich tevreden over de eerste helft. “De match was in balans, zowel wat betreft kansen als balbezit. Maar na de pauze kregen we het moeilijk, vooral door de wissel van Gerkens. Pieter was wat gekwetst en met Morioka kwam er een ander type speler in, waardoor we anders gingen voetballen en we defensief tekort kwamen. Ook met die rode kaart voor Amuzu. Met de inbreng van Doku hoopte ik dat hij met zijn snelheid iets kon forceren. Er waren nog tien minuten te spelen, dan krijg je maar één moment. Jeremy is heel snel en had zo levensgevaarlijk kunnen zijn.”

Of zijn kern wel voldoende sterk is? Rutten: “Eerst moet ik de analyse maken van deze match en nadenken. Het is natuurlijk wel een feit dat we de tweede helft met die wissels minder waren.” Ondertussen kleurt de vormcurve van Anderlecht bloedrood: 3 op 18, 34 op 66 in totaal. “Met z’n vieren (Anderlecht, Gent, Charleroi en STVV, nvdr) staan we dicht bij elkaar voor die twee plaatsen in Play-Off 1. Ach, ik wist van tevoren dat het niet eenvoudig zou zijn.”

Waarna Rutten het nog had over “hard werken”. Jan Mulder wond zich lichtelijk op in de studio. “Met louter de mouwen opstropen, gaat dit Anderlecht er niet geraken. Er moet dringend een kwaliteitsinjectie gebeuren. In de zomer is dat duidelijk verkeerd ingeschat. Coucke heeft aan de verkoop van zijn ‘apotheek’ (doelt op Omega Pharma, nvdr) 1,3 miljard euro overgehouden. Dan had ik toch wat meer risico verwacht.”

Degryse, ook als analist in de studio’s van Telenet: “Mocht dat nog niet het geval zijn, dan denk ik wel dat Rutten, Arnesen en Verschueren beseffen dat ze na deze match echt wel een probleem hebben.” Mulder: “Ach, ik heb wel te doen met Rutten hoor. Ik had ‘m een mooiere entree gegund. Maar uiteindelijk was de zege voor Gent verdiend. Die goal kwam niet uit de lucht gevallen.”

