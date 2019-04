Rutten verrast: “Ga met positief gevoel naar Standard” PJC

11 april 2019

13u59 0 Anderlecht Het leven is aan de positivo’s. Anderlecht-coach Fred Rutten gelooft nog in Europees voetbal: “We geven niet op.”

“Ik ben er weer helemaal bovenop”, opende Fred Rutten zijn persconferentie. “Een nederlaag doet altijd pijn, zeker als je niet weggespeeld bent, maar nu zit het weer goed in mijn hoofd. Pas op, we zitten intern de polonaise niet te dansen, hé, dat zou een topclub onwaardig zijn, maar op basis van wat ik op training en in de kleedkamer zie, ga ik met een positief gevoel naar Luik.”

Rutten kan op Sclessin geen beroep doen op Dimata, Amuzu en Bakkali. “Het wordt een uitdaging om er punten te pakken, maar we gaan er wel alles aan doen. Ons enige overgebleven doel is Europa halen. Dat kan nog, we geven het niet op.”