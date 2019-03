Rutten: “Sommigen denken dat we kampioen kunnen worden. Mooi compliment”



PJC

29 maart 2019

14u15 0 Belgisch voetbal Hij heeft er zin in, zegt Fred Rutten. De Anderlecht-coach begint morgen op Racing Genk aan zijn eerste play-offs. “Wat onze rol wordt? We zijn Anderlecht. We moeten winnen.”

Keuzestress voor Fred Rutten, want bij Anderlecht is zo goed als iedereen fit. Nany Dimata ontbreekt wel nog. “Met alle respect voor al mijn spelers: enkel zij die inzetbaar zijn, zijn belangrijk.” Onder hen Adrien Trebel: “Een goeie speler. Maar of ik al gebruik van hem zal maken…”

Enkelingen zien Anderlecht, de laatste weken prima op dreef, als een outsider voor de titel. “Een mooi compliment”, vindt Rutten. “Het toont aan dat we ons goed hebben ontwikkeld. Weet je, los van de positie: we zijn en blijven Anderlecht. We moeten winnen, dat is onze rol.”

Te beginnen op Racing Genk, als paars-wit effectief een gooi naar de eerste plek wil doen. “Maar die match is niet allesbepalend”, aldus Rutten. “Trouwens, ik zie Club Brugge als grootste kandidaat om kampioen te worden.”

Tot slot dit: Michael Verschueren herhaalde andermaal dat de resultaten zullen bepalen of Rutten op post blijft bij RSCA. “Dat glijdt van me af”, zei de Nederlander. “Ik leef van week tot week, wat mensen zeggen, maakt niet zo veel uit.”