Rutten realistisch na goeie tweede helft: "Het gaat om de punten en die hebben we niet"

04 april 2019

23u16

Ondanks een sterke tweede helft is het Anderlecht niet gelukt om in eigen huis nog een gelijkspel uit de brand te slepen tegen Club Brugge. De eerste thuisnederlaag sinds 1998 tegen de Bruggelingen is zo een feit. En daar zijn Yannick Bolasie en Fred Rutten zich van bewust.

Eén van de lichtpunten bij Anderlecht: Yannick Bolasie. De huurling scoorde niet, maar was in zijn nieuwe rol als diepe spits belangrijk voor de ploeg. “Verliezen van Club Brugge in eigen huis is een teleurstelling. Ik weet dat het sinds 1998 geleden was. Als speler wil ik weten welke wedstrijden ik speel, ik kende dus de geschiedenis”, verraste Bolasie na de wedstrijd aan de micro bij Play Sports.

“Ik had een déjà vu naar vorige week. De eerste tegengoal leek een beetje op die tegen Genk. Als ploeg is het moeilijk om daar opnieuw mee om te gaan, maar in de tweede helft kwamen we weer in de wedstrijd. Het is een beetje pech dat we geen punt halen. Op basis van het tweede wedstrijdgedeelte denk ik dat we van niemand angst moeten hebben. Dat is belangrijk. Zondag volgt een nieuwe wedstrijd. Opnieuw thuis en dan moeten we onze supporters iets geven om te vieren.”

“Ik ken de play-offs niet zo goed. Ik weet dus niet goed wat er nog allemaal kan gebeuren, maar er zijn nog 8 wedstrijden te gaan. We moeten ons op onszelf concentreren en resultaten halen. Dan kunnen we zeker nog stijgen in het klassement. Alles is mogelijk, dat is mijn mentaliteit. Over mijn wedstrijd ben ik tevreden, maar de afwerking kon beter. Of de voorzitter bij de rust in de kleedkamer is gekomen? Neen.”

Rutten: “Het gaat om de punten en die hebben we niet”

Fred Rutten gaat landgenoten Arie Haan en Johan Boskamp na. Zij waren de laatste twee coaches die met Anderlecht in eigen huis verloren van Club Brugge. “Dit was een goeie prestatie. Helaas gaat het om de punten en die hebben we niet”, reageerde Rutten achteraf.

De Anderlecht-coach koos met Bolasie voor een opvallende spits. “Hij was een goede optie. Zeker tegen Club Brugge. Zij spelen graag hoog en met hem in de aanval breng je meer diepte in het spel. Ik denk dat we goed starten aan de wedstrijd. Zo analyseer ik het toch. Na dat begin krijg je een vervelend moment met die tegengoal. Dat werkt mentaal even door. We verloren de grip op de wedstrijd, maar hebben daarna meteen ingegrepen. We veranderden een beetje ons systeem en gingen met 3 achteraan spelen. Zo kregen we weer greep op de match.”

Anderlecht kwam in de tweede helft helemaal terug in de wedstrijd, maar de gelijkmaker bleef uit. “We kregen inderdaad kansen, maar dan moet je de trekker overhalen. Dat bleef vandaag een beetje achterwege. Na onze tweede helft geloof ik er nog meer in dat we kunnen klimmen in de stand. We moeten enkel nog leren om dit soort wedstrijden te winnen, maar die tijd hebben we niet. Dus we moeten het meteen gaan uitvoeren.”