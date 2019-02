Rutten over clash op de Bosuil: “Mijn spelers hebben de nodige ervaring om hiermee om te gaan” XC

15 februari 2019

14u16 0 Jupiler Pro League Anderlecht staat zondag voor een zware opgave. De Brusselaars treffen Antwerp in een uitverkocht Bosuilstadion. “Moeilijk? Er zijn op dit moment geen makkelijke matchen voor ons”, vertelde Fred Rutten op de persbabbel.

“Als je naar de rangschikking kijkt, dan moet je zeggen dat Antwerp een topclub is. Ze staan ook niet voor niets op de derde plek”, aldus Rutten. “80 of 90% van ons kader heeft al te maken gehad met dit soort wedstrijden. Mijn spelers hebben de nodige ervaring om hiermee om te gaan.”

Over de kwetsuren bij Adrien Trebel en Landry Dimata kon de Nederlandse oefenmeester weinig kwijt. En nu ook Ivan Obradovic geblesseerd is, krijgt Elias Cobbaut mogelijk zijn kans. “Dat zien we wel. Iedereen moet klaar staan om te kunnen spelen. Dat is het leven van een professional.”

lees verder onder de foto

In elk geval: paars-wit heeft in de strijd om play-off 1 de drie punten nodig. Is Rutten die vragen over de top zes nog niet beu? “Neen. Ik zou als journalist dezelfde vragen stellen”, klonk het bij de Nederlander. “Er wordt verwacht dat deze club play-off 1 haalt. En zolang dat niet gerealiseerd is, is het logisch dat dat hier een thema blijft.”

“Nu, ik ben niet van plan om te rekenen. We zien over vijf matchen wel waar we staan. Dat we nog twee moeilijke en drie makkelijke partijen voor de boeg hebben? Er zijn op dit moment geen makkelijke matchen voor Anderlecht.”

lees verder onder de foto

Rutten arriveerde ruim een maand geleden op Anderlecht. Merkt hij progressie? “Niet als je naar de punten kijkt, maar ik zie wél vooruitgang in onze manier van spelen. We zijn een stuk minder slordig en krijgen ook minder kansen tegen.”

Ten slotte had onze noorderbuur het over het vertrek van physical coach Gino Caen. “Het is altijd goed als je specialisten in huis hebt. Hij was eerder een assistent. En zijn opvolger (Alessandro Schoenmaker, red.) is heel erg gespecialiseerd in het fysieke vlak. Vandaar die beslissing.”