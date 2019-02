Rutten goudeerlijk: “Als je naar het geleverde spel kijkt, verdiende Club het meer om te winnen” - Leko akkoord GVS

24 februari 2019

17u32

Bron: Proximus Sports 0 Jupiler Pro League Een goudeerlijke Fred Rutten voor de microfoon van Proximus Sports. “Als je naar het geleverde spel kijkt, verdiende Club meer om te winnen.” Club-coach Ivan Leko beaamde dat. “Ik kan niet tevreden zijn met een draw.”

“Qua amusement was het een leuke match, maar qua voetbal zeker geen grootse topper”, begon Anderlecht-coach Fred Rutten na de match zijn relaas. “Er was in het begin maar één ploeg: Brugge. Wij kwamen niet aan het voetballen. Nadien komen wij wat meer in de match, maar ook in de tweede helft speelden wij eigenlijk ook niet ons spel. Toch maak je die 2-1, dan is het sneu dat je die match niet over de streep kan trekken. Als je kijkt naar het aantal kansen, is een draw terecht. Maar als je kijkt naar het geleverde spel, verdiende Club iets meer de overwinning.” Tot slot kwam ook uitblinker Yari Verschaeren even ter sprake: “Iedereen weet dat die jongen goed kan voetballen. Soms moeten we hem nog beter leren gebruiken. Maar het is voor heel Anderlecht mooi dat we een speler met heel veel potentieel hebben.”

Ivan Leko: “Legden meer risico en kwaliteit aan de dag”



“Ik kan niet tevreden zijn over het gelijke spel”, sprak Club-coach Ivan Leko na de kraker. “Ik ben wel tevreden over de manier van voetballen. Vanaf de eerste minuut legden wij meer risico en kwaliteit aan de dag. Onze eerste 30 minuten waren heel goed en moest het altijd 0-2 staan. Maar in topmatchen is het een kwestie van efficiëntie. Qua manier van voetballen en personaliteit was er maar één ploeg die verdiende te winnen: Club.” De Kroaat kwam ook nog even terug op het akkefietje met Dennis. Leko las hem de levieten toen hij zijn winger naar de kant haalde. “Er was te veel nonchalance in verdedigend opzicht. Daarom ben ik niet tevreden over zijn match. Hij probeert wel alles te geven voor de ploeg, maar op het einde van de match moet je kijken naar zijn rendement, en dat was nu eenmaal te laag vandaag.”

Hans Vanaken: “Moesten hier altijd winnen”

“We domineerden het eerste halfuur, langs de kant van Anderlecht kwam er niks”, vertelt Hans Vanaken meteen na de topper. “En dan maken zij bij de eerste aanval 1-1 waardoor ze vertrouwen tanken. Even hebben we het dan lastig, maar in de tweede helft eisten wij toch weer de bal op. Helaas ontbrak het ons om dat overwicht in kansen om te zetten. We waren enkel gevaarlijk via de flanken, maar de voorzetten vielen niet goed. Maar met het eerste halfuur in gedachten moesten we hier altijd winnen. We hadden toen eigenlijk toen al meer moeten scoren.”

Francis Amuzu: “Alweer dom tegendoelpunt”

Francis Amuzu viel gretig in en bezorgde Bolasie na een knappe actie zijn tweede treffer van de namiddag. “Ik ben tevreden over mijn invalbeurt”, sprak hij na de kraker. “Ik heb er alles gedaan om beslissend te zijn en dat is gelukt. Ik denk dat we sterk in blok waren, maar zij scoren uiteindelijk nog 2-2, spijtig. Maar wij kampen vaak met dat probleem. Wij scoren, en twee minuten nadien krijgen we een dom doelpunt tegen. Hoe dit komt weet ik echt niet. Concentratie misschien? Eén punt voldoende? Hoe dan ook moeten we de drie komende duels nu gewoon winnen.”