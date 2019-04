Ruslan Malinovskyi vrijgesproken voor rode kaart in duel tegen Gent Niels Vleminckx

12 april 2019

19u25 178 Play-off 1 Ruslan Malinovskyi is vrijgesproken voor zijn overtreding op Birger Verstraete. De Geschillencommissie heeft beslist dat de Oekraïener van Racing Genk geen schorsing krijgt.

Bondsprocureur Wagner had eerder deze week 7 speeldagen schorsing gevraagd, maar dat voorstel werd nu onontvankelijk verklaard. De Geschillencommissie volgt het betoog van Malinovskyi. Hij ontkende vandaag op een zitting dat het om een bewuste beweging ging. “Ik probeer de bal af te schermen aan de cornervlag, maar Verstraete trok me neer en ik belandde op mijn rug. Daarna raakte ik hem, maar er was geen enkele intentie om te kwetsen. Omdat ik viel, zag ik hem niet”, aldus de Oekraïner.

De Geschillencommissie voert aan dat Malinovskyi geen onnatuurlijke beweging maakte en dus met zijn linkervoet “onvrijwillig” Verstraete raakte. Daarmee wordt het voordeel van de twijfel aan Malinovskyi gegeven. “Daarom dringt de vrijspraak zich op”, aldus de Geschillencommissie.

Met de vrijspraak komt Malinovskyi sowieso in actie komende zondag in de topper tegen Club Brugge. De bondsprocureur kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de Geschillencommissie om alsnog zijn slag thuis te halen, maar volgens de eerste berichten zal hij dat niet doen.

Genk reageerde opgelucht op de beslissing. “Vrijspraak was sinds afgelopen zaterdag de enige juiste conclusie voor KRC Genk”, klinkt het. “Na een goed onderbouwd pleidooi van clubjurist Jochem Martens, AD Erik Gerits, coach Philippe Clement en Ruslan zelf is de club opgelucht dat gezond verstand vanmiddag zegevierde. De club zet meteen ook een duidelijk punt achter dit hele verhaal.”

Beslissing Geschillencommissie Profvoetbal: Ruslan #Malinovskyi (@KRCGenkofficial) vrijspraak Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Eerst nog even de feiten: afgelopen weekend kreeg Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi rood nadat zijn studs het hoofd van Gent-speler Birger Verstraete hadden geraakt. Verstraete bloedde, ref Visser gaf rood. Over die sanctie op zich was al een pak discussie. Het schorsingsvoorstel van de bondsprocureur wakkerde de storm alleen maar aan: zeven speeldagen eiste hij maandag nog.

Uitspraak Verstraete

Maar dinsdagavond schreef Birger Verstraete op Twitter: “Heb de beelden na de wedstrijd ook bekeken, maar heb geen enkel vermoeden dat het met opzet was, eerder een ongelukkige botsing.” Het zette bondsprocureur Kris Wagner aan het denken. “Het kan dat ik bij zeven speeldagen blijf. Maar dat kunnen er ook zes, vier, twee of zelfs nul worden.” Maar dat bleek allerminst tijdens de zitting van de Geschillencommissie: “Hij heeft gewoon de beelden bekeken. Hoe lang? Dat weten we niet. Voor mij is meneer Verstraete een derde. Geen betrokken partij.”

Geschillencommissie

De bondsprocureur stelde vandaag zijn oorspronkelijke oordeel niet bij. Hij bleef bij zijn zeven speeldagen, toen hij zijn visie uitlegde aan de Geschillencommissie - het orgaan dat de strafmaat bepaalt. Dat hij niet over één nacht ijs gegaan was, is een understatement. Na een betoog van meer dan twee uur, waarbij hij de anatomie van het menselijk lichaam besprak - inclusief tientallen quasi-identieke screenshots van de fase die vooraf ging aan de rode kaart - kwam Wagner eindelijk tot zijn conclusie.

“De impact is duidelijk. Malinovskyi had kunnen wegrollen, maar deed dat niet en bewoog zijn voet richting Verstraete. Zijn knie is onnatuurlijk zijwaarts gedraaid, wat wijst op een trap. Meteen daarna gebaart hij ook dat hij zich verontschuldigt. Hij maakt op z’n minst een fout en is onzorgvuldig. Zelfs een paard heeft de reflex om een vallende ruiter te ontwijken.”

In de tussentijd had Wagner het nog over tal van nevenfenomenen gehad. Zoals er zijn: metaalmoeheid, Noord-Koreaanse raketten, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger en het eerbare beroep van aquariumhouders. Merkwaardig is een understatement.

Binnen de lijntjes

Bovendien, vond Wagner: “Als er sprake is van recidive - wat bij de heer Malinovskyi het geval is - kon ik ook meer vragen dan twee tot acht speeldagen. Een vordering van tien, twaalf speeldagen was perfect reglementair geweest. Als er in de toekomst een soortgelijke situatie voorkomt, met een gescheurd strottenhoofd of klaplong tot gevolg, ben ik zeker bereid om dat te vorderen. Dus ik vind dat ik zeer redelijk ben. Zeven speeldagen is echt binnen de lijntjes.” Om te besluiten: “Maar als de Geschillencommissie oordeelt dat het nul speeldagen wordt, dan vind ik ook dat geen probleem.”

Racing Genk was op z’n zachtst gezegd ‘not amused’. Met een veel korter, maar veel daadkrachtiger betoog weerlegde de clubadvocaat heel wat argumenten van de procureur. “We hebben een prof bewegingsleer van de KU Leuven geraadpleegd. Die zegt dat Ruslan niet kón doorrollen, en dat zijn been net een natuurlijke beweging maakte. Daarnaast zeggen experts biomechanica hetzelfde. U ziet: wij hebben experts geraadpleegd. Terwijl de procureur enkel doorgaat op zijn eigen mening. Daarom vinden wij enkel de vrijspraak op zijn plaats."

