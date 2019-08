RSCA-coach Davies over een nieuwe spits: “Kijken altijd om team te verbeteren” PJC

29 augustus 2019

14u28 0

Michael Verschueren liet al uitschijnen dat Anderlecht de laatste dagen misschien toch nog versterkingen zal aantrekken. In aanloop naar de partij tegen Standard liet coach-op-papier Simon Davies zich ook uit over dat thema. “Een nieuwe spits? We kijken altijd om het team te verbeteren”, zei Davies. “Maar misschien spelen we tegen Standard wel opnieuw met een valse negen. Ik vond dat dat tegen Genk niet slecht liep.”

Anderlecht moet tegen Standard de geblesseerde Vincent Kompany missen. “Jammer, want hij brengt kwaliteit en enthousiasme”, aldus Davies. “Maar ook vanuit de tribune zal hij proberen impact te hebben, ik ken hem.” Zonder Kompany zal Anderlecht - met wellicht Sardella-Sandler-Cobbaut-Dewaele achterin - wel een erg jonge defensie hebben. “Maar leeftijd is slechts een nummer”, sprak Davies. “Of iemand nu zeventien of 37 is, de beste moet spelen. We hebben geen schrik van Standard. We willen echt winnen.”