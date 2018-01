Rosted, nieuwe aanwinst van Gent: de man die geen schaduwen ziet Rudy Nuyens

08u46 18 BELGA Jupiler Pro League 'De man die geen schaduwen ziet.' Zo werd de Gentse aanwinst Sigurd Rosted omschreven door één van zijn voormalige coaches. Wat dat betekent, wil de 23-jarige Noorse verdediger de komende maanden tonen bij AA Gent.

"Het is allemaal heel snel gegaan", vertelt Sigurd Rosted. "Vorige week donderdag hoorde ik pas voor het eerst van belangstelling van AA Gent, vier dagen later heb ik mijn eerste training bij mijn nieuwe club achter de rug. Mijn manager zei me dat de interesse er al langer was, maar vanuit mijn perspectief ging het snel. Ik heb nauwelijks wat mee, ik wacht op een bezoek van ma en pa om wat spullen mee te brengen naar België. Ik weet dat Gent een topteam is in België, dat het in 2015 nog de titel won. Dit leek me een ideale stap. En een stap waar ik klaar voor ben. Dit is het goeie moment."

Een snelle beslisser. Zo is Sigurd Rosted blijkbaar niet alleen als mens, maar ook als voetballer. "Eén van mijn vroegere coaches zei me altijd: jij bent de man die geen schaduwen ziet", vertelt Rosted. "Hij wou daarmee zeggen dat ik alleen maar oog heb voor de bal." Maar Rosted is niet alleen gedecideerd in de duels. Als we hem vragen om zich voor te stellen als voetballer, krijgen we exact de kwaliteiten voorgeschoteld die we ook al vanuit de buik van AA Gent vernamen. "Ik sta fysiek mijn mannetje in de duels", zegt Rosted. "Ik probeer de opbouw te verzorgen. Ik ben van nature rechtsvoetig, maar ik gebruik evengoed mijn linkervoet. Dat doe ik eigenlijk al van toen ik kind was. Bij Sarpsborg speelde ik altijd links in de defensie, ik heb begrepen dat dat ook de plaats is waar Gent me wil zien spelen. Ik ben redelijk snel en heb een goed kopspel. Ook offensief, vorig seizoen maakte ik vier goals."

BELGA

Aarst en Hanstveit

Rosted kon ook naar het Italiaanse Benevento, maar Sarpsborg sloeg tot drie keer toe een bod van de Italiaanse rode lantaarn af. Op het aanbod van AA Gent van iets meer dan een miljoen wou de Noorse club wel ingaan, ook omdat Rosted zelf in Gent de ideale opstap zag. "Daar heb ik niemand over geraadpleegd, ook al weet ik dat er nog wel wat Noren bij Gent gevoetbald hebben. Ole Martin Aarst speelde hier. En Erland Hanstveit. En Trond Sollied was hier coach. De Belgische competitie is een goeie stap voor mij, ook met het oog op de Noorse nationale ploeg. Daar een vaste stek afdwingen, is een hoofddoel voor mij. Ik weet dat in het buitenland spelen daarbij een voordeel is. Ik neem een voorbeeld aan Sander Berge, die ik ken van bij de nationale U21 en die via RC Genk een heel belangrijke speler in de Noorse nationale ploeg is geworden. Ik hoor dat Genk niet zo ver van Gent ligt. Of beter: dat de afstanden in België niet zo groot zijn. Als ik de kans zie, ga ik Sander bezoeken. Ik wil dezelfde weg op als hij."

Blijft de vraag hoe snel Sigurd Rosted wedstrijdfit zal zijn. Zijn laatste voetbalopdracht dateert van 3 december. "Daarna was het vakantie, maar ik heb mijn conditie wel onderhouden", zegt Rosted, die er effectief messcherp uitziet en indruk maakte met zijn medische en fysieke tests. "Maandag had ik weer mijn eerste echte voetbaltraining, maar ik deed daar nog iets extra's bovenop. Ik hoop dat ik dinsdag of woensdag wat speeltijd krijg in de oefenwedstrijden, dan kan ik van daar uit verder opbouwen. De competitie begint pas over een paar weken weer, maar ik hoor dat we de derde speeldag tegen Club Brugge voetballen. Daar moet ik helemaal klaar voor zijn."

BELGA