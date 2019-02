Rondvraag bij meer dan honderd ­voetballers uit eerste klasse: 72% vindt arbitrage ondermaats, 53% gunt Vertenten en Delferière tweede kans De voetbalredactie

19 februari 2019

06u01 0 Jupiler Pro League 72 procent van de voetballers uit eerste klasse vindt het ­niveau van de arbitrage ­ondermaats. Ruim de helft wil Bart Vertenten en Sébastien Delferière een tweede kans geven, als blijkt dat ze onschuldig zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant bij 103 voetballers die dit seizoen in actie zijn gekomen in 1A.

“Het niveau van de scheidsrechters in België is gewoon niet goed genoeg”, zei KV Kortrijk-middenvelder Hannes Van der Bruggen ­afgelopen weekend. En ook: “Het ligt ethisch heel moeilijk, maar ­Sébastien Delferière en Bart Vertenten verdienen een tweede kans als ze onschuldig worden ­bevonden.”

Dat uitgerekend de immer rationele Van der Bruggen zulke uitspraken doet, deed bij heel wat waarnemers de wenkbrauwen fronsen. Maar uit een zeer uitgebreide rondvraag bij zijn collega’s uit eerste klasse blijkt dat de ­Kortrijkspeler lang niet de enige is die er zo over denkt. Onze voetbal­redactie contacteerde zo’n 150 voetballers, van wie er 103 bereid waren te antwoorden op onze vragen. Deze steekproef is niet helemaal wetenschappelijk representatief, maar elke van de zestien eersteklassers is door zeker vier voetballers vertegenwoordigd. Een meer dan stevige basis, dus.

De eerste vraag was: is het niveau van de Belgische arbitrage te laag? 74 van de 103 voetballers vinden van wel. De meest gehoorde klachten: de refs bevoordelen de grote clubs te vaak — vooral als die thuis spelen —, communiceren slecht of onvoldoende, en voelen de wedstrijd niet aan. Al zijn er ook heel wat voetballers die de scheidsrechters verdedigen. “Ze worden onvoldoende ­beschermd. Bij elke fout die ze maken, krijgen ze ­tonnen kritiek. Vooral van de topclubs”, oordeelt een buitenlandse verdediger.

Bepaalde spelers vinden ook dat de komst van de VAR de scheidsrechters parten speelt. “Het niveau is dit jaar onvoldoende, maar misschien komt dat door de videoref. Die kan ervoor zorgen dat de scheidsrechters op het veld meer beginnen te twijfelen over hun ­beslissingen”, zegt een middenvelder van een G5-club.

Verbrand

“Anderzijds: gelukkig dat de VAR er is”, zegt een vaste basisspeler van een K11-club. “Want die brengt tenminste bepaalde fouten van de refs aan het licht. Maar dan nog nemen de mannen op het veld soms de verkeerde ­beslissingen.”

De tweede vraag ging over een mogelijke rentree van Delferière en Vertenten, die in verdenking zijn gesteld bij het voetbalschandaal. Moeten zij een nieuwe kans krijgen? Ruim een vierde vindt dat de twee toprefs verbrand zijn en geen plaats meer hebben in de voetbalwereld. 20 procent (bestaande uit vooral buitenlanders die nog maar kort in België zijn en het duo niet kent) heeft geen ­mening. Maar het is duidelijk dat Van der Bruggen niet alleen staat met zijn mening: meer dan de helft van de voetballers antwoordt volmondig ja op de vraag of de verbannen refs een ­comeback moeten kunnen maken. “Dat zou het niveau van de arbitrage alleen maar kunnen opkrikken”, klinkt het unisono.

“Maar terugkeren kan alleen als blijkt dat ze onschuldig zijn”, voegen ze er op een enkele uitzondering na aan toe. Een belangrijke nuance. Een rentree op dít moment is voor de meesten dan ook helemaal uitgesloten: “Want stel dat ze nu weer hun kans krijgen, maar volgend jaar blijkt dat ze iets fouts hebben gedaan. Wat dan?”, bedenkt een speler met meer dan 200 wedstrijden op de teller zich. Een veel jongere collega reageert dan weer laconiek: “Stel dat ze iets hebben uitgevreten. Dan is de kans wel héél klein dat ze dat een tweede keer zullen doen, toch?”

Liever Delferière

Opvallend is dat Vertenten de perceptie meer tegen zich lijkt te hebben dan Delferière. Verscheidene spelers stellen dat ze Delferière liever zien terugkeren dan Vertenten. De redenering ligt voor de hand. Enkel die laatste wordt in de telefoontaps gelinkt aan vermeende matchfixing — ook al is daar op dit moment geen sluitend bewijs voor en blijft zijn advocaat benadrukken dat hij ­onschuldig is. Dat vaststaat dat Delferière met de hulp van zijn vriend en spelersmakelaar Dejan Veljkovic korting op z’n ­wagen kreeg, weegt voor de voetballers veel minder zwaar door.

We legden onze bevindingen ook voor aan scheidsrechtersbaas ­Johan Verbist, maar die wenste er niet op te reageren. Al is er binnen de voetbalbond weinig verbazing over de uitkomst van de vragenronde. “Niet voor niets is de arbitrage één van onze grootste werkpunten”, klinkt het intern.