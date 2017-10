Ronaldo of Bale? Ruslan over 'de Malinovskyi' Kjell Doms

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Ruslan Malinovskyi en ploegmakkers vieren de overwinning tegen Club Brugge. Jupiler Pro League Ruslan Malinovskyi (24) zit aan negen treffers in het shirt van Racing Genk. Zes daarvan scoorde hij na het nemen van een vrijschop. De gave traptechniek van de Oekraïner is intussen een echt wapen geworden voor de Limburgers.

Ethan Horvath kreeg de wind van voren van zijn coach nadat hij een vrije trap van Malinovskyi aan de tweede paal in doel liet belanden, maar een echte blunder was het toch ook niet. De bal leek ver voorbij de tweede bal buiten te waaien, maar viel dan plots naar beneden. Als een havik op zoek naar zijn prooi, verwoestend.

"Ik probeer altijd goed over de bal te hangen, anders loop je het risico dat die helemaal weg is als je hem verkeerd raakt. Zeker omdat ik altijd naar de perfecte balans tussen kracht en techniek zoek." Ruslan Malinovskyi praat graag over de manier waarop hij vrijschoppen neemt. De Oekraïner spiegelt zich daarbij aan niemand. "Bale, Ronaldo, Pirlo, Giovinco, er zijn zo veel specialisten", zegt hij. "Maar ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld. In de academie van Shakhtar werd daar heel veel aandacht aan besteed."

Malinovskyi groeide op in de jeugdreeksen van de Oekraïense topclub, maar belandde na een uitleenbeurt aan Zorya Luhansk in Genk. "Na de training bleef ik soms nog drie uur oefenen op de perfecte vrijschop. Zonder muurtje, zonder doelman, gewoon die bal plaatsen waar ik het wou." Malinovskyi heeft een geweldige traptechniek, maar de perfecte vrijschop zit ook tussen de oren. "Je moet goed in je vel zitten. De laatste weken was dat minder het geval, maar nu heb ik het juiste gevoel opnieuw te pakken. Soms voel je gewoon voor je trapt dat de bal binnen zal gaan." Bij KV Kortrijk zijn ze gewaarschuwd.

Hieronder zie je de acht vrijschopgoals die Malinovskyi al maakte in zijn professionele carrière. Twee met zijn vorige club Zorya Luhansk, de rest met Racing Genk.

Feyenoord (EL kwalificatie vanaf 3:33)

Legia (4de ronde EL 15/16)

AA Gent (8ste finale EL)

Westerlo

KV Kortrijk

Eupen

KV Oostende

Club Brugge