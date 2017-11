Rommelig Antwerp moet vrezen voor plaats in top zes na verlies tegen Charleroi Stijn Joris

16u34

Bron: Eigen berichtgeving 3 Photo News Jupiler Pro League Een chaotisch en rommelig Antwerp liet zich drie punten afhandig maken door een uitgekookt Charleroi. De Great Old moet vrezen voor zijn plek in de top zes. Als Zulte Waregem een punt pakt tegen Oostende, glijdt Antwerp weg.

Antwerp - Charleroi of Bölöni versus Mazzu. Beide heren hadden hun plannetje klaar voor een tactische slag. Antwerp wou er zoals gebruikelijke een potige pot van maken. De Karolo's teerden ook op een strakke organisatie, maar konden iets meer verfijnde voetballers aan de aftrap brengen. We hebben een sterk vermoeden dat Bölöni één speler over het hoofd zag bij zijn briefing. Cristian Benavente verscheen al vroeg alleen voor Bolat, maar de Turkse doelman dook gepast in zijn voeten. Even later was het toch raak. Baby zette zich door en Benavente infiltreerde op het juiste moment en schoof laag binnen.

Antwerp had moeite om een echte aanval bij mekaar te voetballen. Het was allemaal nét iets te veel op goed geluk bij de thuisploeg, maar de gelijkmaker viel toch. Martos werd door Owusu in de problemen gebracht en ging in de fout. Ardaiz kon de gelijkmaker eenvoudig binnen trappen. De Great Old terug in de match, maar de slordigheden bleven. Nieuw balverlies op het middenveld en Lukebakio pikte op. Hij stuurde meteen diep en Benavente wipte subtiel over de uitgekomen Bolat. Opnieuw werd de Peruviaan niet opgepikt. Zijn vierde treffer in twee wedstrijden. Benavente zocht net als bij zijn eerste goal de Antwerpse harde kern op. Die moest niet weten van zijn vreugde en bekogelde hem met bierbekertjes én een rookpot. De Peruviaan ging even neer en de match lag minutenlang stil, maar kon uiteindelijk hervat worden.

Bij de pauze greep Bölöni drastisch in. Hairemans en Corryn bleven in de kleedkamer. Met Rodrigues plaatste hij voorin een extra flankspeler. Op het middenveld moest Yatabaré in zijn eentje de bakens verzetten. Van een plan schoot dan amper nog iets over. Toen ook N'Diaye naar de kant ging voor Jaadi was de gedachtegang van Bölöni simpel: ballen naar voor pompen. De wedstrijd werd er alleen maar chaotischer op. Charleroi profiteerde van de vrijgekomen ruimte. Lukebakio liep een lage voorzet van Rezaei aan de tweede paal binnen en daarmee zat de partij er helemaal op. De Karolo's gaan naar 28 punten en verstevigen hun tweede plek. Antwerp glijdt stilaan weg na een 2 op 12.

