Roger Vanden Stock bij onze videoman: "Deze herleving had Anderlecht nodig"



Mathieu Goedefroy

25 februari 2018

19u00 0

Het was een gelukkige Anderlechtvoorzitter - want dat is hij nog heel even - Roger Vanden Stock die het stadion na het laatste fluitsignaal verliet. 5-3 tegen Moeskroen, en dat onder het oog van zijn opvolger Marc Coucke. "Dit was de herleving die we bij Anderlecht nodig hadden."