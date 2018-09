Roep om ontslag Vanderhaeghe klinkt steeds luider, zelf reageert hij sereen: "Eigen aan club als AA Gent" ODBS

23 september 2018

17u33 6 Jupiler Pro League Na de 1-2 thuisnederlaag tegen STVV hoopten de Buffalo's op eerherstel in de 'Slag om Vlaanderen' tegen Club Brugge, maar niets was minder waar: de 0-4 oplawaai is de grootste nederlaag ooit in de Ghelamco Arena. Yves Vanderhaeghe, die het op het einde van vorig seizoen al warm onder de voeten had, krijgt op onder andere Twitter (zie hieronder) opnieuw de wind van voren.

Voor de camera's van Play Sports reageerde de geplaagde coach sereen: "De onvrede na zo'n verlies is logisch. Ik vond ons toch met de nodige strijdlust spelen, maar Club sloeg gewoon op de juiste momenten bijzonder hard toe. Terwijl wij via Chakvetadze de kans op de 1-1 misten vlak voor de pauze. We misten de overtuiging in onze counters, in tegenstelling tot Club. Dat er geroepen wordt om mijn ontslag? Dat is eigen aan de job en het werk bij een topclub als AA Gent. Hier liggen de verwachtingen hoog. Daar moet je als trainer mee kunnen leven. Ik had alleszins niet de indruk dat mijn spelers me in de steek lieten. Dit was een degelijke prestatie." Het contrast tussen de winnaar en verliezer was alvast groot in de Ghelamco Arena: terwijl die van Club een feestje bouwden voor hun fans, snelden de Buffalo's wel heel snel de catacombes in.

Vadis, die na enkele weken blessureleed zijn comeback maakte, schaarde zich achter zijn coach. "Ondanks wat er in de media verschijnt, staat iedereen vol achter de trainer. Hij verdient meer krediet. Hopelijk kan hij zijn ding blijven doen. Iedereen vecht voor hem.”

