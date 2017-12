Rode lantaarn Eupen en STVV komen niet tot scoren na kansarme partij Filip Kevers

22u02 0 Photo News Jupiler Pro League Eupen en STVV zijn vanavond aan de Kehrweg niet verder gekomen dan een 0-0-gelijkspel. Voor de Oostkantonners was het de eerste clean sheet van het seizoen. Eupen blijft wel eenzaam onderaan, STVV behoudt zijn zesde stek.

Jonas De Roeck wijzigde zijn team op zes plaatsen. Teixeira en Bezus waren immers geschorst. En Botaka, Legear, Gueye en Kistiou moesten zich tevreden stellen met een plaats op de bank. Opvallend de vijfmansverdediging met De Petter centraal achterin. En voorin het duo Vetokele-Boli dat voor het eerst sedert lang werd herenigd. Bij Eupen waren Afif en Tirpan er niet bij.

Net voor de match tussen de nummer laatste en de nummer zes begon het trouwens hevig te sneeuwen aan de Kehrweg. Het maakte het veld niet makkelijk bespeelbaar. Maar dat weerhield Schouterden niet om Dussaut in de wind te zetten, de hele flank af te dweilen en Ocansey te bedienen. Die knalde echter hoog over. Een veelbelovend begin van de match was het. Maar die actie kende geen verlengstuk.

Draak van een match

Voor de rest zagen de amper 2000 toeschouwers aan de Kehrweg in de rest van die eerste helft een draak van een match. Met veel foute passes aan beide kanten, nauwelijks acties die kans waardig en amper een paar halve kansen. Ja, er was nog een goal van Boli. Maar die stond nipt buitenspel. En dus ging het Truiense feestje niet door. Intussen was het sneeuwlaagje van bij het begin van de match helemaal verdwenen. En dus konden de weergoden niet meer als excuus worden ingeroepen voor het matig of, laat ons maar zeggen slechte vertoon. En toch. De tweede helft bracht weinig of geen beterschap. Kon Eupen nog een licht overwicht claimen in de eerste helft, dan was het nu STVV dat het meest aandrong.

Het was echter wachten op kansen die naam waardig. We noteerden er de ganse tweede helft welgeteld ééntje. En die was voor de bezoekers. Kitsiou knalde richting doel, Van Combrugge blokte de bal af, en De Sart kopte in de rebound over. Voor het overige was het huilen met de pet op. Beide ploegen toonden een gebrek aan creativiteit en nauwkeurigheid. Laat dat dan ook de reden zijn waarom ze de jongste tijd zo moeilijk aan punten geraken. Het is voor beiden hopen op een snelle ommekeer. Al was er toch een lichtpuntje voor hekkensluiter Eupen. Want de Oostkantonners konden voor het eerst dit seizoen de nul houden. Hoop doet leven.

BELGA

BELGA

BELGA

Meer over Eupen

sport

sportdiscipline

voetbal

STVV

Boli

Kehrweg