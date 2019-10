Rits: “Het is momenteel leuk voetballen” - Vanaken: “Misschien mooiste kopbalgoal ooit” YP

06 oktober 2019

16u43

0

Mats Rits was - hoe kan het ook anders? - een tevreden man na de 4-0-overwinning tegen AA Gent. “Natuurlijk is het momenteel leuk voetballen”, trapte de verdedigende middenvelder een open deur in. “De bal gaat er vlot in, we hebben minder kansen nodig dan een poosje terug. Vandaag was de eerste grote kans meteen een schitterende goal van Hans, na een voorzet van Krépin. We toonden de juiste discipline en waren scherp in duel, maar Gent kreeg ook kansen. Ze hebben ook een aantal goeie voetballers met veel techniek, maar we hebben verdiend gewonnen. Zo wordt het een mooie interlandbreak.”

Dat Club momenteel een maatje te groot is voor de andere ploegen in België, wou Rits niet gezegd hebben. “Elke wedstrijd moet gespeeld worden, we hebben thuis tegen Eupen ook maar gelijk gespeeld. We moeten elke match gewoon 90 minuten knallen. Als we 100% op niveau zijn, kunnen we elke match winnen. We moeten de focus behouden en het niet te gemakkelijk opnemen.”

Vanaken: “Misschien wel mooiste kopbalgoal”

Hans Vanaken brak na elf minuten de ban voor blauw-zwart. “Misschien was dit wel m’n mooiste kopbalgoal tot nu toe”, vertelde hij na de wedstrijd. “Ik kon de strakke voorzet van Diatta mooi in het hoekje leggen. Ik ben tevreden m’n goaltje weer mee te pikken. Met deze 4-0-zege sluiten we een mooie week op een knappe manier af. Na het gelijkspel in Madrid wilden we bevestigen en op ons elan doorgaan. Dat lukte aardig. Al was Gent wel goed, hoor. Het is een ploeg die ook zelf wil voetballen en de sterkste tegenstander waar we dit seizoen in België al tegen speelden. De uitslag zegt dat het eenvoudig ging, maar dat was dus zeker niet het geval. Maar het loopt nu eenmaal goed bij ons, hopelijk is dat ook nog het geval na de interlandbreak.”