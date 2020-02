Rezaei met hattrick de held van Charleroi, PO1 wordt moeilijk voor Essevee: “Moeten punten pakken tegen ploegen waar dat normaal niet mogelijk is” OPI

08 februari 2020

20u02 6 Charleroi CHA CHA 4 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League De hoop van Zulte Waregem op kwalificatie voor play-off I krijgt een flinke knauw. De key game tegen Sporting Charleroi draaide op een grote sisser uit. 4-0 werd het op Mambourg.

Na de pijnlijke nederlaag tegen Club Brugge in de halve finale van de beker heerste er bij Zulte Waregem vooral ontgoocheling, maar ook veel fierheid. Als die prestatie van woensdag nog zes keer herhaald kon worden, dan wordt play-off I zeker haalbaar.

Tegen Charleroi moest Francky Dury opnieuw puzzelen. Sterkhouders Ibrahima Seck en Saido Berahino waren er niet bij door blessures. Omar Govea en Jelle Vossen kwamen daardoor opnieuw in de ploeg. Bij de thuisploeg had coach Karim Belhocine had geen zorgen, hij stelde dezelfde elf op van de vorige wedstrijd tegen RC Genk.

Essevee kon al zeven wedstrijden op rij niet meer winnen op Mambourg. En al in de eerste speelminuut leek datzelfde scenario zich al te herhalen. Mamadou Fall sneed door het hart van de Waregemse verdediging, maar zijn goal werd afgevlagd voor buitenspel.

Het spel typeerde zich vooral met stug en bikkelend middenveldsvoetbal. Na 13 minuten was er een eerste dreiging van Zulte Waregem, via een flauw schotje van Vossen dat ver naast het doel van Nicolas Penneteau eindigde. Fall bleef de gevaarlijkste man op het veld, hij kon opnieuw doorbreken door de bezoekende verdedigen maar Sammy Bossut had een knappe reactie in huis – met één arm.

Essevee drong Charleroi steeds meer naar de achtergrond, maar Gianni Bruno en Cyle Larin konden hun pogingen niet dreigend genoeg maken. Het moet wel gezegd, de samenwerking tussen het nieuwe aanvalsduo Larin en Vossen begint elkaar steeds beter te vinden.

Op slag van rust

Charleroi liep bij wijlen meer achter de bal aan – zoals ze het graag willen -, maar net voor de rust was het toch raak voor de Zebra’s. Via een knappe pass van Marco Ilaimaharitra bevond Kaveh Rezaei zich opeens voor Bossut. De Iraniër wachtte en wachtte, tot dat Bossut wat uit evenwicht kwam. Rezaei werkte nadien koelbloedig af. 1-0 en net voor rust.

In de tweede helft was het meer dan tien minuten wachten op de eerstvolgende doelpoging. Abdoulaye Sissako – dé man in vorm de voorbije weken – kon Larin niet beter bedienen via een knappe doorsteekpass. Maar Larin kon alweer niet overtuigen in de afwerking, Penneteau kende geen moeilijkheden met de poging van de Canadees.

Die gemiste kans was het signaal voor Dury om veranderingen door te voeren. Larin en Govea mochten beschikken, Dimitri Oberlin en Jean-Luc Dompé moesten vooral wat extra snelheid bijbrengen.

Rezaei naar hattrick

Maar het was vooral Charleroi dat nog het meest aanspraak maakte op een doelpunt. Twintig minuten voor tijd verloor Sandy Walsh een kopduel van Fall en de thuisploeg kon met drie spelers doorbreken. Rezaei kon zijn tweede van de avond niet binnenprikken maar één minuut later wél. Op voorzet van Nurio was de aanvaller te sterk in het luchtduel met diezelfde Walsh, en de 2-0 hing tegen de touwen.

Rezaei was duidelijk in vorm, want op een voorzet van invaller Joris Kaymbe lukte de topschutter van Charleroi zelfs zijn derde doelpunt van de wedstrijd. De ingevallen Shamar Nicholson maakte de avond van Essevee in Charleroi nog wat erger met de 4-0 eindstand.

Voor Zulte Waregem was het de tweede deceptie op enkele dagen tijd. De vraag luidt nu vooral hoe Essevee deze nieuwe mokerslag zal verwerken.

Deschacht: “Vooral naar onszelf kijken”

Na de verloren halve finale in de beker zette Zulte Waregem de focus volledig op het halen van play-off I. Dat lijkt nu wel een heel moeilijke opdracht te worden na de zware 4-0 nederlaag tegen Sporting Charleroi.

Olivier Deschacht geeft de strijd echter nog niet op. Al beseft de verdediger wel dat er dringend punten moeten worden gesprokkeld. “Als we alle thuiswedstrijden winnen en eens kunnen stunten op verplaatsing, wie weet lukt het dan nog. Misschien laten RC Genk en Anderlecht dan ook nog punten liggen hé. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. We zullen moeten punten pakken tegen ploegen waar dat normaal niet mogelijk is, als Zulte Waregem zijnde.”

Zulte Waregem kon al het goede niet bevestigen na de sterke partij tegen Club Brugge woensdag. “De nederlaag vandaag is jammer, zeker na onze match woensdag. We hebben toen heel veel complimenten gehad. Mensen die onze match niet hebben gezien vandaag, en die twee goede kansen dus ook niet, die zullen zeggen dat Zulte Waregem niet kan bevestigen, en dat het maar bij één wedstrijd bleef. Het is aan ons om te bevestigen tegen Moeskroen volgende week.”