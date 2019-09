Revelatie Moeskroen laat leidersplaats liggen op veld van Waasland-Beveren MVS

21 september 2019

22u00 2 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Mits winst kon Moeskroen vanavond zowaar alleen aan de leiding komen in de Jupiler Pro League, we verzinnen het niet. Waasland-Beveren knokte zich echter voor de tweede opeenvolgende speeldag verdiend naar een puntje, en beent onderin Cercle en Eupen bij.

Arnauld Mercier wijzigde z’n team na het gelijkspel op STVV op twee plaatsen: Agyepong en Milosevic eruit, Koita en Durmishaj erin. Z’n collega aan de overzijde, Bernd Hollerbach, gaf de voorkeur aan Bakic op Osabutey. Die Bakic werd na een halfuur op de draagberrie afgevoerd. We vrezen voor een zware knieblessure. Moeskroen was echter niet van slag. Bakic’ vervanger, Antonov, met een precisievoorzet, Garcia tikte binnen. Nochtans was Waasland-Beveren het vlijtigst aan de partij begonnen, met kansen voor Durmishaj, Jubitana en Vukotic. Scoren blijft echter moeilijk voor de Waaslanders.

Pedalen kwijt

En als het dan toch eens bingo lijkt, steekt de VAR er een stokje voor. Badibanga trapte een vrijschop voorbij alles en iedereen binnen, maar na lang, héél lang wachten, besloot de VAR dat er Bevers positiebuitenspel was. In de minuten nadien leek iedereen de pedalen kwijt. Spelleiding, coaches, fans, spelers: ’t was echt niet mooi. Moeskroen-trainer Hollerbach en WB-assistent Dirk Geeraerd kregen zowaar geel.

Kobayashi

Eéntje hield het hoofd koel: invaller Yuki Kobayashi. Het Japanse nummer tien stond amper een minuut op het veld toen hij met een knappe kruispass heel Moeskroen op het verkeerde been zette. Op de daaropvolgende assist van Foulon maakte Schryvers gelijk. Knappe goal, die Waasland-Beveren een tweede opeenvolgende puntje oplevert. Voor het eerst dit seizoen behaalt W-B twee matchen op rij een resultaat, en haalt daardoor onderin Eupen en Cercle Brugge bij. Moeskroen deelt de leiding met Antwerp en Standard.

Meer over Moeskroen

Waasland-Beveren

Bakic

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Eupen